Ils quittent l'Australie pour le Vietnam avec leurs quatre enfants : six chambres, sept salles de bains et environ 600 euros de loyer par mois

Au cours des sept premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli environ 397 000 visiteurs australiens, en hausse de 22,5% par rapport à la même période un an plus tôt.

Au Vietnam, Brad et Nicky Mumford ont décidé de changer radicalement leur mode de vie après avoir quitté Adélaïde, en Australie. Une tendance qui s’intensifie ces dernières années.

Une famille australienne affirme que son déménagement au Vietnam a atténué les pressions financières et amélioré sa qualité de vie après avoir lutté contre la hausse du coût de la vie à Adélaïde, où ils vivaient.

En 2024, Brad est devenu épuisé de travailler de longues heures dans un rôle de direction exigeant, tandis que Nicky était responsable de s'occuper des quatre enfants du couple. Elle a également accueilli des étudiants internationaux dans le cadre d'un programme d'hébergement en famille d'accueil pour compléter les revenus de la famille.

Un coût de la vie beaucoup moins cher

Brad a déclaré que le revenu annuel combiné du couple était d'environ 60 000 dollars australiens, soit 37 000 euros. Alors que ce revenu rendait difficile de faire face au coût de la vie élevé de l'Australie, ils le trouvaient suffisant pour vivre confortablement au Vietnam.

La famille loue maintenant une maison de trois étages avec six chambres et sept salles de bains pour l’équivalent de 157 euros par semaine.

En incluant l'électricité, les services publics et le coût de l'embauche d'une aide domestique, leurs dépenses hebdomadaires totales s'élèvent à environ 220 euros par mois.

“Au Vietnam, nous pouvons préparer un repas en famille pour moins de 13 euros. En Australie, je ne pouvais même pas acheter un bloc de fromage pour moins de 11 euros”

Le Vietnam, nouvel eldorado des Australiens

Le coût de la vie relativement abordable du Vietnam en a fait une destination de plus en plus attrayante pour les visiteurs australiens et les expatriés.

Selon l'Autorité nationale du Tourisme du Vietnam, le Vietnam a accueilli 548 000 visiteurs australiens en 2025, plaçant l'Australie parmi les 10 plus grands marchés touristiques entrants du pays.

La croissance s'est poursuivie cette année. Au cours des sept premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli environ 397 000 visiteurs australiens, en hausse de 22,5% par rapport à la même période un an plus tôt et au-dessus du taux de croissance global des arrivées internationales.

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L’axe Australie-Vietnam renforcé

Cette augmentation a coïncidé avec l'expansion de la connectivité aérienne entre les deux pays. Vietjet opère actuellement des vols directs de Hô Chi Minh-Ville à Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth.

Vietnam Airlines exploite des services directs depuis Hanoi et Hô chi Minh-Ville vers Sydney, Melbourne et Perth, et a augmenté les fréquences sur plusieurs liaisons australiennes à partir d'avril de cette année.

Les médias des deux pays ont suggéré que le nombre croissant de visiteurs australiens indique que l'attrait du Vietnam n'est plus une tendance à court terme. Les observateurs de l'industrie affirment que le Vietnam a l'opportunité de renforcer sa promotion sur le marché australien, de développer des produits adaptés aux voyageurs australiens et de continuer à améliorer la qualité des services et les expériences des visiteurs.