À 33 ans, une mère de famille a quitté les États-Unis pour la Jamaïque, où elle a pu prendre un nouveau départ avec ses enfants.

Tiffany Grant, une Américaine âgée d’une trentaine d’années, n’a pas hésité à quitter la Caroline du Nord pour s’installer en Jamaïque avec ses deux plus jeunes enfants.

Depuis, la jeune femme affirme être beaucoup plus heureuse et profiter d’un coût de la vie moins élevé.

De même, cette mère de famille a choisi de vivre à Trinité-et-Tobago.

Elle quitte les États-Unis pour la Jamaïque

Avant le grand départ, Tiffany travaillait comme spécialiste des ressources humaines et cherchait à rembourser une dette de plus de 50 000 dollars (environ 45 665 euros).

En 2017, elle a créé un blog pour raconter son parcours vers l’indépendance financière, avant de lancer un podcast deux ans plus tard.

Devenue entrepreneuse à temps plein, la jeune femme gérait son activité depuis son domicile, en Caroline du Nord, tout en élevant ses enfants.

Crédit Photo : Tiffany Grant

Si Tiffany n’avait jamais envisagé de partir vivre à l’étranger, elle est tombée amoureuse de la Jamaïque, dont est originaire son père, lors d’un voyage en 2021. À l’époque, elle était âgée de 31 ans et enceinte de son troisième enfant.

En mai 2024, la trentenaire a posé ses valises sur cette île des Caraïbes avec ses deux plus jeunes enfants, âgés de 10 ans et d’un an, après son divorce. De son côté, l’aîné est resté avec son père pour poursuivre ses études.

Des dépenses moins élevées

La mère de famille loue une maison de trois chambres et deux salles de bains. La propriété est dotée d’un jardin clôturé où poussent plusieurs arbres fruitiers.

Située dans le quartier du West End, à Negril, la bâtisse se trouve à dix minutes en voiture de la plage, et à deux minutes à pied de son restaurant préféré.

Chez elle, Tiffany adore travailler sur sa véranda, qui offre une vue sur les paysages environnants.

Crédit Photo : Tiffany Grant

Elle vit dans l’un des quartiers les plus chers de l’île, car il est très prisé des touristes. La jeune cheffe d’entreprise assure que ses dépenses s’élèvent à 1 900 dollars (environ 1 735 euros) par mois.

Cette somme comprend le loyer, les charges, la garde des enfants, la nourriture, les transports, les frais de scolarité et l’entretien de la maison. Elle confirme dépenser moins ici qu’en Caroline du Nord, où son budget mensuel s’élevait à 3 000 dollars, soit environ 2 740 euros.

Cette histoire rappelle celle de cette maman expatriée au Portugal.

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« J’adore ça »

Outre le coût de la vie moins élevé, Tiffany apprécie particulièrement son quotidien en Jamaïque.

Elle explique dans les colonnes de CNBC Make It que ses enfants passent une grande partie de la journée dehors, au contact de la nature, loin des écrans.

Parmi les activités préférées des Grant figurent les sorties à la plage et à la rivière, où ils s’adonnent à la pêche.

Nourriture locale, hospitalité des habitants, culture… Tiffany adore tous les aspects de sa nouvelle vie.

Crédit Photo : Tiffany Grant

« Nous n’avons pas d’eau chaude, ce qui, étonnamment, ne nous manque pas. Nous avons une seule climatisation et nous lavons notre linge à la main avant de le faire sécher sur une corde à linge », confie l’entrepreneuse.

Avant d’ajouter :

« J’adore ça. C’est ainsi que vivaient mes grands-parents et leurs propres parents. Aujourd’hui, nous avons à notre tour la chance de connaître ce mode de vie ».

Enfin, Tiffany apprécie le rythme de vie jamaïcain, qu’elle trouve beaucoup moins stressant. Deux ans plus tard, elle vit toujours à Negril, épanouie et heureuse.