La cabine-couchette de 2 mètres carrés de ce train est une vraie chambre d'hôtel miniature pour 400 euros la nuit

Aux États-Unis, les trains de nuit Amtrak proposent des cabines-couchettes aux voyageurs. Malgré leur superficie de 2 mètres carrés, elles offrent tout le confort nécessaire pour le trajet.

Amtrak est une compagnie ferroviaire des États-Unis qui permet de relier New York à Miami. Le trajet a lieu la nuit et est long puisque les voyageurs passent 30 heures dans ce train. Pour cette raison, il est important de bien s’installer et de trouver un endroit confortable.

Une cabine-couchette privée et cosy

Si vous le souhaitez, vous pouvez payer pour profiter d'une cabine-couchette privée dans le train. Comptez 500 dollars pour le voyage, soit 434,95 euros. Bien que l’espace ne fasse que 2,1 mètres carrés, il est parfaitement aménagé, comme le montre une journaliste de Business Insider qui a tenté l’expérience.

Crédit photo : Business Insider

Un espace parfaitement optimisé

Tout comme dans ces trains de nuit, cette cabine-couchette a tout d’une petite chambre d’hôtel car tout l’espace est parfaitement optimisé. Vous retrouvez deux lits, une salle de bain et le nécessaire pour ranger vos affaires. Les deux sièges peuvent en effet se rabattrent pour former un lit et une petite couchette se trouve en hauteur, comme dans cet avion aux lits superposés.

Vous avez également une table à disposition, avec deux rallonges rabattables pour avoir davantage d’espace. Côté salle de bain, vous trouverez des toilettes en soulevant une petite table d’appoint, ainsi qu’un lavabo pliant et un miroir.

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Assurer le confort des voyageurs

La couchette est créée pour assurer le confort des passagers, tout comme dans ces trains de nuit japonais à l’atmosphère cozy. Vous pouvez abaisser les stores de la fenêtre, choisir entre plusieurs options d’éclairage et régler la température de la cabine. Les repas sont également compris dans le prix du billet et vous n’avez qu’à aller vous servir dans le wagon-restaurant.

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Bien que minuscule, cette cabine-couchette montre qu’il est possible d’avoir une véritable chambre d’hôtel dans 2 mètres carrés, lorsque l’espace est parfaitement optimisé.