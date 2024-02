Voici les 6 nouveaux trains de nuit les plus cool à découvrir en 2024

Revenus à la mode, les trains de nuit ont le vent en poupe depuis quelques années. L’occasion de vous faire découvrir de nouveaux trains de nuit à découvrir durant l’année 2024.

Envie de voyager ? Et si vous réalisez des économies en voyageant la nuit ! Heureusement, les trains de nuit reviennent de plus belle, vous permettant de faire des voyages d’exception à moindre coût, dans les plus belles villes du monde. Voici 6 trains de nuit à découvrir cette année !

Nightjet : de Hambourg à Vienne

ÖBB est un opérateur public autrichien qui a joué un rôle prépondérant dans le développement des lignes de trains de nuit à travers l’Europe. Le Nightjet est leur dernier bijou ferroviaire, possédant 33 trains. La première ligne, reliant Hambourg à Vienne, a été inaugurée au mois de décembre dernier. Le prix d’un siège est à 34,90 euros pour un aller simple, tandis qu’une couchette est accessible au prix de 79,90 euros. Enfin, des compartiments privés sont aussi disponibles au prix de 134,90 euros.

Crédit photo : ÖBB

Cadore Express : de Roma à Cortina, en Italie

Mis en route depuis les dernières fêtes de fin d’année, le Cadore Express vous fait voyager de Rome jusqu’aux Dolomites. Le moyen de transport idéal pour les amateurs de ski et de snowboard, alors que l’aller simple est disponible à partir de 160 euros.

Crédit photo : Cadore Express

L’European Sleeper, de Bruxelles à Prague

Au mois de mai dernier, European Sleeper, une coopérative belgo-néerlandaise, inaugurait le Good Night Train. Un train de nuit qui proposait un voyage de Bruxelles à Berlin, en passant par Anvers, Rotterdam et Amsterdam. À partir de la fin mars, la ligne s’étendra jusqu’à Prague, capitale de la République Tchèque. Niveau prix, les places sont proposées à partir de 59 euros pour un aller simple, tandis que les couchettes sont disponibles à partir de 89 euros. Enfin, pour avoir un compartiment privé, il faudra débourser au moins 169 euros.

Crédit photo : European Sleeper

Euro Night : de Varsovie à Munich

Aux manettes de cette ligne, on retrouve de nouveau ÖBB qui gère ce service de couchettes. Euro Night propose des itinéraires reliant l’Allemagne, la Hongrie, la Croatie, la Pologne, la Slovaquie et la République Tchèque. Partant de Varsovie, ce train de nuit voyage vers l’ouest afin de rallier Munich, en Bavière. La couchette est proposée à partir de 99,90 euros pour un aller simple.

Eastern et Oriental Express : Singapour et Malaisie

Société hôtelière et de loisirs, Belmond relance l’Eastern et Oriental Express en Asie du Sud-Est. Ce train vous accueille au départ de Singapour pour un aller-retour de 3 nuits. La ligne traverse les jungles de Malaisie vers le nord, permettant aux voyageurs de découvrir les forêts tropicales du parc national de Taman Negara, mais aussi le paysage urbain de l’île de Penang. Ce train de nuit sera actif du 4 mars au 28 octobre 2024.

Crédit photo : Orient Express La Dolce Vita

Orient Express La Dolce Vita

Il s’agit de la dernière incarnation du légendaire train de luxe qu’est l’Orient Express, dont le lancement est prévu pour la fin d’année 2024. Avec 12 cabines de luxe et 19 suites, il compte redorer le blason de cette célèbre ligne. Six itinéraires partant de Rome seront proposés, avec soit une nuit, soit deux nuits, à bord. Deux autres itinéraires partiront de Palerme. Quel que soit votre choix, vous aurez la possibilité de découvrir la région du Piémont, de visiter de nuit la basilique Saint-Marc de Venise ou encore de vous promener à cheval dans les Abruzzes. En revanche, les prix sont moins accessibles puisqu’on évoque la somme de 2 500 euros par personne et par nuit dans une cabine de luxe, et 3 700 euros par nuit et par personne dans une suite.