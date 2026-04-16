Le premier “avion couchette” avec des lits superposés bientôt en service

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Un avion avec des lits superposés

La compagnie aérienne Air New Zealand vient d'annoncer la prochaine mise en service de ses premiers “avions couchette”, dans lesquels seront installés plusieurs lits superposés pour les passagers en classe éco.

Les trajets long-courrier en avion sont rarement agréables, au regard des heures passées en position assise, sans avoir beaucoup d’espace pour se dégourdir les jambes. Pire encore, pour faire une sieste, la position est également loin d’être idéale. À moins que vous soyez confortablement installés en première classe ou en business class.

La compagnie Air New Zealand, basée à Auckland, a donc réfléchi à un nouveau type de classe unique au monde. Vous connaissiez les trains-couchette ? Voici les avions-couchette !

La compagnie aérienne néo-zélandaise a équipé plusieurs Boeing 787 de six lits superposés chacun. Une première mondiale ! Seuls les passagers de classe éco et de premium éco pourront en profiter sur les trajets entre New York et Auckland.

Des avions équipés de lits superposésCrédit photo : Air New Zealand

Baptisé "Skynest", (“nid du ciel” en français, ndlr), le concept repose sur six cabines individuelles de repos situées entre les cabines éco et premium éco de ses nouveaux Boeing 787-9. Ces lits superposés, séparés du reste de la cabine par une paroi, sont installés au niveau de l’allée centrale, à l’arrière de l’appareil.

Chacune des six couchettes comprend un matelas d’un peu plus de deux mètres de long, un oreiller, des draps et une couverture. Les occupants disposent aussi d’espaces de rangement, de prises de recharge (USB-A, USB-C), d’une lampe de lecture et d’un aérateur individuel.

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Des avions équipés de lits superposésCrédit photo : Air New Zealand

Des séances de 4h par passager 

Comme pour n’importe quel siège d’avion, chaque lit est équipé d’une ceinture de sécurité et d’un bouton d’appel d’urgence. Un kit de commodité fait aussi partie du package. Il comprend un masque de sommeil, des bouchons d’oreilles, des chaussettes, une brosse à dents, du dentifrice et une crème de soin pour les mains. Pour plus d’intimité, les occupants disposent enfin d’un rideau qu’ils peuvent tirer le temps de leur sieste.

Les passagers d’Air New Zealand ne pourront cependant pas passer tout le vol en position allongée. Pour des questions de sécurité, les phases de décollage et d’atterrissage nécessitent en effet d’être assis sur un siège. La compagnie propose donc des "séances" de repos de quatre heures à la carte, à payer en plus de son siège.

Des avions équipés de lits superposésCrédit photo : Air New Zealand

Le tarif d’une séance démarre à 250 euros. Pour son lancement, deux séances seront disponibles par vol long-courrier. Autrement dit, seuls douze des 172 passagers de classe éco ou premium éco pourront en profiter. Il faudra cependant réserver son créneau à l’avance.

Le premier avion équipé de ces couchettes entrera en service commercial en novembre prochain sur la ligne New York (États-Unis) – Auckland (Nouvelle-Zélande). Pour parcourir les 14 200 km qui séparent les deux villes, plus de seize heures de vol sont nécessaires… Cela laisse donc largement le temps de faire un petit somme. Les réservations ouvrent le 18 mai prochain.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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