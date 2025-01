Les 5 pays les plus dangereux du monde à éviter en 2025

Une carte publiée par International SOS a révélé les cinq pays les plus dangereux du monde à absolument éviter, en raison des risques sécuritaires.

En 2025, ce sont environ 5,2 milliards de passagers qui sont attendus par les compagnies aériennes selon les estimations de l’Association internationale du transport aérien (IATA). En quête de découverte de nouveaux pays, ces touristes devront cependant certains pays comme le recommande International SOS, une société de services qui propose des prestations de prévention médicale et sécurité, d'accès aux soins et d'intervention en cas d'urgence aux entreprises mettant en place des opérations à l’international.

L’organisme a dévoilé une liste de pays à éviter en raison des risques sécuritaires liés à l’impact d’événements perturbateurs tels que les conflits, les maladies infectieuses et les impacts des événements climatiques extrêmes.

Crédit photo : iStock

L’Ukraine

Embourbé dans un conflit contre la Russie, l’Ukraine a perdu une partie de son territoire à l’Est. Qui plus est, cette guerre constitue une vraie crise diplomatique à l’échelle internationale avec une multiplication des belligérants. Autant dire que ce n’est pas encore le bon moment pour visiter l’Ukraine tant que le conflit n’est pas résolu.

La Somalie

La Somalie fait partie des pays les plus pauvres du monde, touchée par la famine et le manque d’accès à l’eau potable. L’année 2024 a été marquée par la résurgence de l’État islamique, qui compte sur ce territoire situé à la corne de l’Afrique près d’un millier de combattants.

En outre, le nombre de cas de choléra a explosé dans le pays, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Enfin, l’année 2024 a aussi été marquée par l’élection d’un président au Somaliland, une république autoproclamée depuis sa sécession avec la Somalie en 1991, non reconnue par la communauté internationale. Une situation qui entraîne une guerre civile qui entrave le développement du pays.

Crédit photo : iStock

La République centrafricaine

Pilier de la politique africaine de la Russie de Vladimir Poutine, la République centrafricaine est menacée par une grave crise humanitaire. Doté de nombreuses ressources naturelles (or, aluminium, cuivre ou encore uranium), cet État de quelque 6 millions d'habitants est également convoité par le Rwanda, où le régime de Paul Kagame accentue sa présence économique.

Dirigée d'une main de fer par Faustin-Archange Touadéra, qui a rompu ses relations avec la France, la République centrafricaine est à éviter pour le tourisme, en raison de la présence des mercenaires du groupe militaire Wagner, qui poursuivent leurs juteuses affaires au détriment de la population, touchée par la pauvreté.

Le Soudan

Au Soudan, pays du nord-est de l’Afrique, les tensions sont à leur paroxysme depuis la chute du dictateur Omar Al-Bachir en 2019. Le coup d’État a entraîné un conflit armé, depuis 2023, entre les deux généraux à l’origine du putsch et les victimes civiles ne font qu’augmenter d’année en année.

Crédit photo : iStock

Ce conflit impliquant plusieurs Etats (Egypte, Arabie saoudite ou encore Emirats arabes unis) a entraîné la dévastation de la capitale, Khartoum. L'essor de divers milices entrave la progression de l'aide humanitaire, dans les terres les plus ravagées. La famine, omniprésente, continue de toucher de plus en plus de Soudanais.

L’Iran

Pour terminer, l’Iran figure également parmi les plus dangereux au monde. Selon Iran Human Rights, 31 femmes ont été exécutées en 2024 par le régime. La république islamique a également enregistré de nombreux revers face à Israël et la situation économique du pays est toujours grave, entre coupures d'électricité fréquentes et pénuries de certains produits de première nécessité. Malgré ses merveilles naturelles et sa riche histoire, l'Iran demeure un pays à haut risque en tant que touriste.