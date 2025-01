Il est allé dans tous les pays du monde et dévoile la pire ville qu'il a visité de sa vie

Explorateur et YouTubeur, Drew Binsky a visité les 197 pays du monde, ce qui lui donne un semblant de légitimité pour classer les pires villes dans lesquelles il a mis les pieds.

Ancien enseignant, Drew Binsky a tout plaqué en 2015 afin de devenir un globe-trotteur à plein temps. Et pour financer ses voyages, il a naturellement créé une chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 5 millions d’abonnés.

Durant ses voyages, il a rencontré des cannibales sur l'île de Papouasie, navigué dans la « ville la plus étroite du monde » en Chine et s'est procuré une bière et un repas complet pour seulement 3 livres sterling en Ouzbékistan, entre autres folles aventures.

Mais aucun de ces endroits ne l'a autant choqué que sa visite dans une ville en particulier, qu’il qualifie de l’une des pires villes au monde. Il s’agit, à ses yeux, de Conakry, la capitale et la plus grande ville de Guinée.

Crédit photo : iStock

Bien que Drew ne soit pas étranger à la brutalité, à travers ses voyages dans des endroits réputés pour leur criminalité, il estime que cet endroit est « l'un des pires » qu'il ait connu, « de loin ».

Coup d'État, pot-de-vin et sentiment d'insécurité

Dans une vidéo classant les 20 meilleures et pires villes du monde, le créateur de contenu, qui compte près de cinq millions d'abonnés, explique que les dix premières minutes de son arrivée à Conakry ont déjà été chaotiques.

Arrêté par deux policiers dès leur arrivée, ils ont constaté une effervescence tendue qui planait au-dessus de la ville. Une atmosphère expliquée par une situation politique qui venait de basculer dans le chaos

“Quand je suis arrivé, il y avait un coup d'État... des policiers étaient alignés dans les rues avec de grands boucliers et des gilets pare-balles, comme si la guerre était sur le point d'éclater. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis, nous avons fini par aller jusqu'au prochain poste de contrôle”

Drew a ensuite expliqué qu'un fonctionnaire les avait « balancés », sans donner plus de détails, avant d'ajouter :

“Maintenant, notre chauffeur, le pauvre Marlin, s'est retrouvé dans la rue. Il doit faire face à toute cette merde. Il négocie avec eux”

Le YouTubeur a déclaré que son chauffeur avait dû verser un pot-de-vin de 20 euros pour être autorisé à monter à bord du véhicule.

“C'est de loin l'un des endroits que je préfère le moins au monde”

Crédit photo : YouTube / Drew Binsky

L'un des endroits les plus sales au monde

Par la suite, Drew a énuméré les autres problèmes qu'il a rencontrés lors de son voyage à Conakry

.“La ville entière sentait les ordures. J'ai une grande tolérance pour les endroits sales et j'ai vu beaucoup de choses dans le monde... mais Conakry était nettement le pire. Les gens n'étaient pas du tout amicaux. En fait, j'ai essayé de m'asseoir dans un restaurant et un type m'a jeté dehors pour des raisons que j'ignore".

Parmi les 197 pays qu'il a visités, Drew a déclaré que Conakry était « l'un des moins sûrs ». Cependant, tout n'a pas été négatif, puisqu'il a pu profiter d'une visite « agréable » dans une mosquée populaire de la région.

“À part cela, je n'ai rien trouvé à faire dans la capitale de la Guinée. Et c'est probablement un endroit que je ne visiterai plus jamais”

Crédit photo : YouTube / Drew Binsky

En outre, le YouTubeur a déclaré que la ville de N'Djamena, au Tchad, et Delhi, en Inde, figuraient également en bas de sa liste. En revanche, la capitale de la République tchèque, Prague, le centre touristique de la Thaïlande, Bangkok, et la ville de Séoul, en Corée du Sud, font partie de son trio de tête parmi ses endroits préférés au monde.