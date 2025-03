On connaît enfin le pays le plus heureux du monde en 2025 (et la France est très loin dans le classement)

Selon le dernier rapport de l’ONU, un pays du monde arrive en tête de liste en terme d’épanouissement et de qualité de vie. On vous le dévoile.

Envie de vous expatrier, d’aller découvrir d’autres horizons ou tout simplement de vous offrir un séjour à l’étranger ? Et si vous misiez sur une destination propice au bonheur. Selon le rapport annuel sur le bonheur publié par l’ONU ce 20 mars 2025, un pays en particulier arrive pour la huitième année consécutive en tête de liste.



Crédit : IStock

Le pays le plus heureux du monde est...

À savoir que pour obtenir ce résultat, l’Organisation des Nations Unies se base sur plusieurs critères analysés durant trois ans : la satisfaction dans la vie des habitants, le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la corruption. D’ailleurs, cette année, le rapport précise que ces éléments sont “des prédicteurs significatifs du bonheur, encore plus que le fait de gagner un salaire plus élevé.”

Alors, quel pays est le plus heureux du monde ? Vous vous en doutez, il s’agit de la Finlande. Huit ans après être arrivé à la première place du podium de cette étude annuelle, le pays est toujours aussi heureux. Il est suivi de près par des pays nordiques, comme le Danemark, l’Islande, la Suède, les Pays-Bas.

Crédit : IStock

La France n'atteint pas le top 10

D’autres pays, se sont frayés une place dans le top 10 pour la première fois. C’est notamment le cas du Mexique et du Costa Rica. La Suisse arrive à 13ᵉ place, la Belgique en 14ᵉ position et le Canada à la 18ᵉ place. Quant à la France, elle ne se place qu’en 33ᵉ position. Malheureusement, l’Afghanistan arrive à la dernière place (147) : il est considéré comme le pays le plus “malheureux” du monde.





Pourquoi les Finlandais sont-ils plus heureux ?

Selon une analyse menée par le Huffpost, trois critères joueraient en la faveur de la Finlande : une absence d'injonction à la positivité selon des normes ou attentes sociales, un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qui permet d'avoir du temps libre, une omniprésence de la nature et un accès à des activités en plein air. Une proximité avec la nature qui favorise l'innovation et la créativité et favorise ainsi le bonheur. D'ailleurs, selon une étude du Finnish Happiness Institute, les finlandais mentionnent toujours l'accès à la nature lorsqu'on leur demande ce qui les rend heureux.



Et ce n'est pas tout. Le système fonctionnel mis en place est solide et plaît aux finlandais : les soins de santé sont accessibles, l'éducation est gratuite et de qualité et le gouvernement a mis en place des aides financières pour les personnes en difficulté. Aussi, les finlandais ont une extrême confiance en leurs institutions et entre citoyens.

La prochaine fois que vous prévoirez un voyage à l'étranger, vous savez vers quel pays vous tourner pour profiter d'une qualité de vie imparable et d'un séjour d'exception. Avouez-le, vous êtes tentés par la Finlande ?