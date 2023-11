Découvrez les meilleurs campings pour passer des vacances inoubliables au Pays Basque

Situé dans le sud-ouest de la France, le Pays Basque est un territoire connu pour son identité forte et ses paysages à couper le souffle. Si vous souhaitez partir en vacances dans cette région, voici nos coups de coeur des meilleurs campings sur place.

Chaque année, le Pays Basque attire des millions de visiteurs. La raison ? Situé au cœur des Pyrénées-Atlantiques et dans le sud de l’Aquitaine, ce coin de la France est bourré de charme. Visiter le Pays Basque, c’est découvrir des paysages incontournables, en apprendre plus sur l’histoire et la culture de la région, goûter la gastronomie locale et visiter des lieux emblématiques. Entre mer et montagnes, le Pays Basque est le lieu idéal pour se dépayser et faire le plein de soleil.

Pour se loger dans le Pays Basque, rien de mieux que le camping. Et cela tombe bien, Yelloh! Village possède plusieurs campings d’exception qui vous permettent de profiter du confort de l’hôtellerie dans un espace en plein-air. Yelloh! Village propose des hébergements uniques pour profiter de ses vacances entre amis ou en famille avec des prestations haut de gamme dans des établissements 3, 4 ou 5 étoiles.

À proximité de l’océan, les campings au Pays Basque proposés par Yelloh! Village sont idéalement situés et permettent de s’évader et de visiter cette région emblématique. Voici les 2 meilleurs campings du Pays Basque pour passer des vacances inoubliables.

Le camping Ilbarritz

Crédit photo : Yelloh! Village

Ce camping Yelloh! Village est un établissement 4 étoiles qui contient 338 locations, dont des chalets et des mobil-homes, ainsi que 40 emplacements libres. Ce camping au Pays Basque est idéalement situé puisqu’il est à seulement 900 mètres de la plage du Pavillon Royal. Lagon, toboggans, pataugeoire, piscine couverte chauffée… L’espace aquatique du camping permet de se détendre et de profiter pleinement de ses vacances.

Le camping Ilbarritz permet aussi de profiter d'un cadre idyllique. Aux portes de Biarritz, il permet de visiter facilement cette ville incontournable et de se rendre en quelques minutes à Saint-Jean-de-Luz et Saint-Sébastien.

Les activités à faire aux alentours :

Visiter le rocher de la Vierge lors d'une promenade. Le Rocher de la Vierge est à la fois un lieu emblématique, mais il vous offre également une vue imprenable sur la Côte Basque.

Visiter le musée du gâteau basque ! Une activité à faire en famille ou en couple. Au programme, visite du musée, ateliers et restauration sur place.

Crédit photo : iStock

Le camping Berrua

Crédit photo : Yelloh! Village

Ce second camping 4 étoiles est situé à Bidart. Cottage, chalet, tente meublée… Tout est aménagé pour votre confort. Les locations reprennent les couleurs et l’architecture typiques des habitations traditionnelles du Pays Basque, pour un dépaysement total. Ce camping est idéal pour les enfants car il comporte un espace aquatique de 730 m2. Vous pourrez vous baigner dans une piscine extérieure chauffée, profiter des toboggans et d’un espace balnéo avec bains bouillonnants, hammam et salle de massage.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez plonger dans l’eau salée, l’océan est situé à seulement 1 kilomètre du camping. À mi-distance entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, ce camping est idéal pour visiter toute la région. Et si vous souhaitez faire un saut en Espagne, c’est possible : la frontière est située à seulement 30 minutes en voiture.

Les activités à faire aux alentours :