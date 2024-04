2600€ la nuit : les chambres d'hôtel les plus recherchées aujourd'hui sont des tentes et des caravanes

De grands groupes hôteliers décident de surfer sur la vague du glamping. De nombreux sites sont proposés à la location aux vacanciers.

Pour vos prochaines vacances, pourquoi ne pas opter pour le glamping ? Ce terme est la contraction des mots « glamour » et « camping » et sa pratique connaît de plus en plus de succès auprès des vacanciers.

Selon le géant du camping américain Kampgrounds of America (KOA), en 2022 le camping traditionnel et de luxe représentait 32 % des réservations de vacances outre-Atlantique avec plus de 10 millions de foyers optant pour le glamping. La pratique a connu un essor durant la pandémie de Covid-19 et n’a pas fléchi depuis.

Dans ces circonstances, deux grands groupes d’hôtels ont décidé d’ajouter des sites de glamping à leur catalogue. C’est le cas de Hyatt Hotels Corporation et du groupe hôtelier Hilton.

Des prix élevés pour une demande qui augmente

D’après Business Insider, le groupe Hilton propose déjà des Airstream Caravanes aménagées comme dans les hôtels dans son offre de glamping. Hilton propose ainsi à ses voyageurs des points à collectionner afin de pouvoir séjourner sur leurs nouveaux sites de glamping. Néanmoins, le partenariat avec le site AutoCamp reservation ne fait pas dans l’économie. Un week-end en glamping peut coûter entre 300 et 670 dollars (280 et 625 euros) la nuit en période estivale.

Face à cette offre, le concurrent Hyatt propose également la même chose avec un système de points permettant à ses voyageurs de choisir entre les 17 complexes de glamping comme le parc national de Pench en Inde ou encore une cabane dans le parc national de Yala au Sri Lanka.

Malgré les prix parfois exorbitants qu’il propose (2,855 dollars la nuit pour une cabane dans le Colorado ; soit 2665 euros), le camping de luxe a encore de beaux jours devant lui. Hyatt prévoit de développer encore plus de sites de glamping, notamment sur les plages.

Selon KOA, en 2023, ils étaient 4 campeurs sur 10 intéressés par le glamping aux États-Unis. De plus, il s’avère que les glampeurs dépensent chaque jour plus d’argent dans ces propriétés de luxe et dans les activités proposées dans les environs que les campeurs traditionnels.