Cette start-up allemande lance un train de nuit avec cabine privée façon classe affaires dès 65 euros : la France figure dans ses projets

La compagnie ferroviaire Nox Mobility concurrence directement l’aviation en proposant des cabines privées à chaque voyageur dans son train de nuit, le tout pour 65 euros.

Quand on veut voyager, une question se pose : quel moyen de transport prendre ? Si l’avion reste le plus rapide, il n’est pas privilégié par les personnes qui veulent faire attention à leur empreinte carbone et protéger l’environnement. En plus de cela, l’attente à l’aéroport peut être contraignante quand on voyage régulièrement.

De son côté, le train est plus confortable pour voyager, notamment si vous optez pour les trains de nuit. Avec leurs cabines privatives, ils permettent de se reposer et de se détendre tout en parcourant des centaines de kilomètres.

Une cabine privée pour 65 euros

C’est ce que propose la start-up ferroviaire allemande Nox Mobility, fondée en 2025. À partir de mars 2027, la compagnie va lancer un train de nuit entre Hambourg et Munich. Le trajet durera 11 heures et le train quittera Hambourg à 21h22 pour arriver à Munich à 8h14 le lendemain matin. Il circulera dans les deux sens avec des arrêts à Brême et Augsbourg.

Crédit photo : Nox Mobility

Le billet de train est disponible à partir de 65 euros et pour ce tarif, les voyageurs auront droit à un espace privatif baptisé “Nox Suite”. Loin des compartiments traditionnels partagés avec des inconnus, ces cabines privées sont inspirées de la classe affaire des compagnies aériennes.

Le confort à bord d’un train

À l’intérieur, on retrouve un fauteuil qui pourra se transformer en lit d’environ 2 mètres, d’une table de travail et d’un espace pour ranger ses bagages. Tout sera prévu pour le confort des voyageurs, tout comme dans la cabine-couchette de ce train qui ressemble à une chambre d’hôtel miniature.

Crédit photo : @nox.mobility / Instagram

Les repas seront servis directement dans la cabine et le petit-déjeuner est en supplément. Ces cabines permettront de se reposer, de travailler et de dormir en toute tranquillité pendant le trajet. Elles seront parfaites pour les nombreux voyageurs d’affaires qui prennent habituellement l’avion. En effet, en 2024, plus de 1,2 million de passagers ont pris un vol entre Hambourg et Munich.

La suite après cette vidéo

Une ligne bientôt en France ?

Les couchettes ont été créées à partir d’anciennes voitures Intercity datant des années 1980, qui ont été réaménagées pour accueillir des cabines individuelles. S’il n’y a pas de douche dans les compartiements, l’agence ferroviaire a pensé à tout.

En plus du billet de train, il est possible de réserver une salle de bain, un espace de coworking ou une chambre d’hôtel avec Nox pour l’arrivée. Par la suite, la compagnie a d’autres projets puisqu’elle envisage de créer d’autres cabines plus intimes pour 2028-2029 et d’ajouter une liaison entre Zurich et Berlin en décembre 2027.

La France fait quant à elle partie des plans de la compagnie ferroviaire, mais aucune date concernant une potentielle liaison n’a été dévoilée. Une option intéressante pour faciliter ses déplacements et voyager plus confortablement, tout en prenant soin de la planète.