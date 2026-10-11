Rosie Swale-Pope : à 57 ans, elle part courir autour du monde et revient cinq ans plus tard sur des béquilles

À 57 ans, la Galloise Rosie Swale-Pope s’est lancé un défi hors norme : faire le tour du monde en courant pour rendre hommage à son mari, décédé d’un cancer.

Un mental d’acier qui force le respect !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Rosie Swale-Pope est une femme très inspirante. Auteure, aventurière et marathonienne, cette Galloise de 80 ans est connue pour avoir relevé des défis impressionnants.

Parmi ses plus grands exploits, elle a réalisé le tour du monde en courant à 57 ans. Un périple pour la bonne cause qui a duré cinq ans.

Elle entame un tour du monde en courant à 57 ans

Rosie Swale-Pope a entamé son aventure le 2 octobre 2003, le jour de ses 57 ans. Elle a chaussé ses baskets et est partie de sa ville de Tenby, au pays de Galles.

La quinquagénaire s’est lancée dans ce tour de monde après la mort de son mari Clive, emporté par un cancer de la prostate en 2002.

À travers son projet, elle avait trois objectifs : rendre hommage à son défunt époux, récolter des fonds pour lutter contre le cancer et sensibiliser le public à cette maladie, ainsi que soutenir un orphelinat en Russie, rapporte Speakers Academy.

Crédit Photo : Barry Page

Mais cette expédition était aussi un moyen pour elle de faire son deuil et d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie.

« Il faut combattre l’obscurité par la lumière », a-t-elle expliqué à l’époque.

Avant de se lancer, la sportive a loué son cottage pour financer son long voyage. Elle a ensuite acheté une petite charrette pour transporter ses vivres et son matériel de camping. Au programme : traverser l’hémisphère Nord en parcourant autant de terres que possible.

Une aventure riche en émotions

Depuis son pays natal, Rosie Swale-Pope a gagné Moscou, en Russie, le 5 avril 2004, avant d’atteindre Magadan, dans l’Extrême-Orient russe, le 15 septembre 2005.

Elle s’est ensuite rendue en Alaska, en plein hiver, où elle a souffert de conditions extrêmes. En octobre 2006, elle a poursuivi son aventure au Canada avant d’atteindre New York, le 2 octobre 2007, soit quatre ans après son grand départ.

Crédit Photo : Rosie Swale-Pope

Une chose est sûre : la Galloise était animée par une force impressionnante. Elle courait toujours en tirant sa charette. Un véhicule qui faisait office de couchage et d’abri.

Tout au long de ses courses, elle a reçu le soutien de ses proches, qui lui faisaient parvenir du matériel et des provisions.

Sans réelle surprise, elle a fait des rencontres inoubliables, mais a aussi été confrontée à des situations dangereuses. Elle raconte notamment avoir rencontré des loups en Sibérie. Frissons garantis.

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Elle a failli mourir de froid en Alaska

Si cette marathonienne de l’extrême a vécu une aventure hors du commun, elle a aussi mis son corps à rude épreuve.

Rations limitées, morsure de tique, accident de la route… Rosie Swale-Pope a eu son lot d’épreuves.

Elle a également failli mourir de froid en Alaska lorsqu’elle a affronté des températures de -51 °C. Emmitouflée dans son sac de couchage, elle est restée bloquée par une tempête de neige près d’un fleuve, ce qui lui a provoqué de graves engelures aux pieds. Après avoir reçu les soins nécessaires, elle a pu reprendre son tour du monde. Mais la malchance n’en avait pas terminé avec elle.

Crédit Photo : Rosie Swale-Pope

En Islande, en février 2008, elle a glissé sur la glace et s’est cassé plusieurs côtes et fissuré la hanche. Malgré ses blessures, elle n’a pas abandonné. Elle a achevé son périple le 25 août 2008 à l’aide de béquilles.

Elle a été accueillie devant chez elle par une foule d’habitants et d’admirateurs venus la féliciter.

Au total, Rosie Swale-Pope a couru pendant cinq ans et usé 53 paires de chaussures.