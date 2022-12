Sicile en une semaine: des plans parfaits pour un itinéraire parfait

L’Italie reste encore une source inépuisable d’expériences culturelles qui enivrent et attirent tous les types de touristes. Même ceux qui ressentent avec moins d’intensité l’appel du passé trouvent de la beauté dans ce pays. Sa profusion de villes anciennes est une source infinie de voyages à l’époque la plus glorieuse de toute la péninsule italienne. Se promener dans ses rues est comme assister à un musée itinérant qui nous montre des bijoux cachés à tout moment. Chaque nouveau coin et chaque façade apparemment humble et simple cachent une histoire à raconter. Sans aucun doute, une visite incontournable pour connaître l’un des berceaux de l’art européen et mondial.

Crédit : iStock

Bien que Rome, Venise, Florence, Milan et Naples soient les villes les plus connues d’Italie sur la scène internationale, le Bel Paese regorge de culture, de beauté et de gastronomie dans toutes les régions qui le composent. En fait, certains d’entre eux cachent des secrets bien gardés que de nombreux visiteurs ne connaissent pas. Une des régions italiennes qui a cette magie est la Sicile et est devenue peu à peu l’une des zones où tout le monde devrait voyager une fois dans la vie.

Dans le style de Cheri fais tes Valises, aujourd’hui nous vous proposons un itinéraire autour de la Sicile où vous découvrirez les lieux les plus emblématiques de la région pendant une semaine.

Palerme

La capitale de la Sicile sera notre point de départ, mais nous pouvons aussi en faire notre objectif si nous voulons faire le parcours à l’envers.

Palerme se définit comme l’une de ces villes côtières où le mode de vie méditerranéen est très clairement apprécié. Sa population a des habitudes de vie très errantes, de sorte que la vraie beauté sociale de Palerme est à l’extérieur. En vous promenant dans la Città Vecchia, vous découvrirez des églises et des bâtiments civils de tous styles qui ne vous laisseront pas indifférents. La cathédrale, le palais des Normands et la Capella Palatina sont des visites incontournables de Palerme.

Caccamo

En glissant vers l’est, nous arriverons au village de Caccamo, où un imposant château nous accueille au pied d’un rocher qui a servi de bastion aux Normands depuis le XIe siècle. Du château lui-même, nous arriverons à la forteresse, qui offre des aperçus de son passé belliqueux tout en festif. Après avoir visité le château et la forteresse, le corso Umberti I nous emmène à la Chiesa Madre, sur la Piazza del Duomo. L’ensemble de la place et ses bâtiments dessinent un paysage urbain très particulier.

Agrigente

Le jour même où nous visitons Caccamo, nous arriverons à Agrigente, l’une des zones les plus spectaculaires et culturelles de la Sicile. Bien que son centre historique soit étonnant, le véritable joyau de cette région est à la périphérie. Élevée sur des collines naturelles du terrain, la Vallée des Temples accueille les visiteurs avec la même splendeur que l’Acropole d’Athènes. Le bon état de conservation du Temple de la Concorde est impressionnant et en font l’un des endroits les plus visités de toute la Sicile. Sans aucun doute, un arrêt nécessaire pour les amateurs d’histoire et d’archéologie.

Piazza Armerina

Bien qu’il s’agisse actuellement d’un petit village humble, sa cathédrale est l’une des plus grandes et des plus impressionnantes de Sicile. En effet, sa coupole de 66 mètres impressionne les visiteurs, qui n’attendent pas un monument aussi colossal dans une si petite municipalité. Ses rues créent un cadre très coquet qui permet de découvrir l’architecture rurale sicilienne. De plus, les amoureux des mosaïques doivent absolument s’arrêter ici pour visiter depuis le Casale, l’endroit où se trouvent certaines des pièces les mieux conservées de l’art ancien des mosaïques.

Caltagirone

Le quatrième jour de voyage nous emmène à Caltagirone, une ville située sur la carte de la Sicile grâce à son abondance d’argile. L’argile sicilienne traditionnelle a son origine dans cette ville et ses environs, car il y a beaucoup de ce matériau autour. Dans la ville elle-même, il est de coutume pour les visiteurs de monter la célèbre Scalinata di Santa Maria del Monte. Bien que ses 142 marches inspirent la peur, il vaut la peine de profiter des frises typiques de la Sicile qui ornent les façades de la Scalinata.

Syracuse

L’une des dernières étapes du voyage nous mènera à Syracuse et sa célèbre île d’Ortigia. Syracuse se vante d’être une de ces villes dont la conception urbaine est belle par nature. La disposition des bâtiments, le mélange des styles architecturaux et l’activité de ses habitants dans les rues font de cette ville une destination extraordinaire. L’île d’Ortigia est le cœur de Syracuse et concentre une grande partie de la beauté.

Taormina

Pour terminer notre itinéraire, Taormina nous accueille avec le glamour propre de cette ville. En plus de son grand théâtre, qui est l’un des plus connus au monde et surplombe l’Etna, les rues de la ville regorgent de boutiques haut de gamme et son activité commerciale nous donnera le sentiment d’être dans un endroit où le niveau économique de sa population est élevé.