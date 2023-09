Pour une simple photo, un touriste casse la célèbre fontaine de Neptune à Florence en Italie !

Un touriste allemand aurait endommagé la célèbre fontaine de Neptune à Florence en Italie après avoir voulu prendre une photo. Explications.

Coup dur pour la célèbre fontaine de Neptune à Florence en Italie. Comme le rapporte le média Huffington Post, un touriste allemand aurait endommagé dans la nuit du 3 au 4 septembre la fontaine Neptune située sur la Piazza della Signori. Pour rappel, cette fontaine réalisée par le sculpteur Bartolomeo Ammannati représente ainsi le dieu de la mer et date du XVIe siècle.



Crédit photo : IStock

Une lourde amende

Alors qu’il était accompagné de deux amis, l’homme de 22 ans aurait tenté de prendre un selfie en montant sur la sculpture et aurait ainsi cassé et endommagé la fontaine. L’homme a réussi à partir avant que l’alarme de la fontaine ne se déclenche. Ce sont les caméras de surveillance de la ville qui ont permis de le retrouver. Arrêté par les autorités, l’homme va être condamné et devra payer une lourde amende. D’après le Huffington Post, les dégâts seraient estimés à environ 5000€.

En 2018, la fontaine avait déjà été restaurée pour environ 1,5 million d’euros. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le maire de Florence a condamné les faits de dégradations en partageant la vidéo du touriste en pleine action et une photo de l’homme.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

En légende, il a écrit : “Ce touriste a pensé qu'il valait mieux monter sur Neptune pour prendre un selfie. Grâce aux caméras de la municipalité, il a été identifié et devra payer une lourde amende. Il n’y a aucune justification contre le vandalisme du patrimoine culturel.”

Crédit photo : IStock