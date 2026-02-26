Airbnb : ne payez plus rien au moment de la réservation grâce à cette nouvelle option géniale

Airbnb va lancer une nouvelle option en France intitulée “Réservez maintenant, payez plus tard”. Comme son nom l’indique, cette option va permettre aux visiteurs de réserver des logements longtemps à l’avance sans payer tout de suite.

Si vous avez l’habitude de réserver vos logements de vacances sur Airbnb, voici une bonne nouvelle qui devrait vous intéresser. Jusqu’à présent, quand on réservait un logement sur la plateforme, on devait immédiatement payer le montant de la réservation. Désormais, il sera possible de régler le montant plus tard, au moment du séjour. L’opportunité idéale pour réserver les logements incroyables les plus demandés sur la plateforme.

Crédit photo : iStock

Cette nouvelle option, baptisée “Réservez maintenant, payez plus tard”, a connu un premier essai concluant aux États-Unis.

“L’option “Réservez maintenant, payez plus tard” offre plus de flexibilité aux voyageurs”, a indiqué Airbnb dans un communiqué.

Payer son logement au dernier moment

Le séjour devra désormais être réglé juste avant la fin de la période d’annulation. Cette option devrait permettre aux voyageurs de planifier leur séjour longtemps à l’avance sans avoir à débourser des frais dans l’immédiat. Cela peut aider les personnes qui souhaitent réserver un logement très demandé, comme cet appartement de Friends disponible à Rouen, mais aussi les groupes d’amis ou les familles qui partagent le coût de la location à plusieurs.

Crédit photo : Airbnb

D’après un exemple donné par Le Figaro, si une personne réserve un logement en février pour le 10 au 12 juillet, le règlement total devra être fait au plus tard le 1er juillet.

Des paiements facilités

Cette nouveauté a porté ses fruits aux États-Unis, qui a vu une augmentation du nombre de ses réservations en 2025. En fin d’année, plus de 70% logements ont été réservés avec cette fonctionnalité. Si cette mesure pourrait effrayer les hôtes, soucieux de ne pas recevoir leur argent tout de suite, Airbnb se veut rassurant.

“Les conditions d’annulation choisies par les hôtes restent inchangées et le paiement des voyageurs est toujours dû avant la fin de la période d’annulation gratuite, ce qui permet aux hôtes de recevoir une autre demande de réservation en cas d’annulation par le voyageur”, précise Airbnb.

En plus de cette option, d’autres démarches sont possibles pour ne pas payer l’entièreté du logement immédiatement. Vous pouvez par exemple payer une partie du montant lors de la réservation et l’autre plus tard ou recourir à Klarna, une application qui permet payer en plusieurs fois. Des options qui facilitent l’organisation des voyageurs.