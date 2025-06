Top 10 des destinations plébiscitées par les clients ABCroisière

Chaque année, des milliers de voyageurs partent avec ABCroisière pour découvrir des endroits uniques aux quatre coins du monde. Certains lieux se démarquent par leurs paysages magnifiques, leur histoire passionnante ou simplement par leur climat agréable. Voici les 10 itinéraires que les clients d’ABCroisière préfèrent.

La Méditerranée

Avec ses côtes baignées de soleil et ses décors emblématiques, la Méditerranée séduit chaque année des milliers de croisiéristes. Les trésors antiques de Naples et de Rome s’ouvrent aux visiteurs, les ruelles historiques de Barcelone accueillent les flâneurs et les falaises de Bonifacio en mettent plein la vue à ceux qui n’ont pas le vertige. Chaque escale vous promet une expérience unique. Vous embarquez pour un voyage où les joyaux d’Italie, d’Espagne, de France ou encore du Maroc se dévoilent à chaque port. Ce n’est pas un hasard si cette région figure parmi les meilleures destinations ABcroisière. Des plages dorées d’Agadir aux criques préservées de Corse, sans oublier les cités chargées d’histoire comme Marseille ou Valence, les rives de la Méditerranée regorgent d’escales à découvrir et à redécouvrir infiniment.

L’Adriatique

Entre l’Italie et les Balkans, la mer Adriatique charme par son calme et ses escales pleines de caractère. Partir en croisière dans cette région, c’est s’immerger dans l’ambiance vénitienne, avec ses palais flottants et ses canaux romantiques, avant de longer les côtes croates aux eaux claires comme du cristal. À Dubrovnik, vous pouvez vous balader sur les fameux remparts qui dominent la mer, et à Split, l’histoire romaine vous attend dans le palais de Dioclétien. L’Adriatique, c’est aussi une Italie moins connue, avec des ports comme Cesenatico ou Rimini, où traditions maritimes et plages familiales cohabitent en harmonie. Les paysages sont variés et captivants, entre falaises, criques sauvages et petits villages aux maisons en pierre.

Les îles grecques

Depuis toujours, les îles grecques attirent ceux qui cherchent de beaux paysages, des villages simples et du soleil. À Santorin, on admire la vue depuis les hauteurs et on découvre les ruines d’Akrotiri. À Mykonos, on passe facilement d’une plage à une terrasse animée. Paros et Naxos sont plus calmes, pour se balader ou profiter d’un bon repas en bord de mer. Plus à l’ouest, Corfou et Zakynthos montrent une Grèce plus verte, influencée par l’Italie. Ithaque, elle, reste à l’écart, parfaite pour ceux qui veulent un moment de calme. Du côté de Rhodes ou Patmos, on découvre une atmosphère chargée d’histoire, avec des châteaux et des églises anciennes. Partout sur ces îles, on mange bien, on prend le temps de vivre, on nage, on marche.

Les Caraïbes et Les Antilles

Sable blanc, eau turquoise, chaleur agréable… Les Caraïbes font tout de suite penser aux vacances. Les voyageurs aiment la Guadeloupe et Sainte-Lucie pour leurs paysages verts et leur culture créole et Cuba pour son ambiance latino, ses vieilles voitures et son histoire forte. À Nassau, Punta Cana ou Anguilla, ceux qui aiment plonger ou nager avec un masque seront servis. Les fonds marins sont superbes. Et petit bonus : le climat est doux presque toute l’année. Partir de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre permet de se sentir tout de suite ailleurs, et de s’épargner un long trajet transatlantique en bateau. Une croisière dans les Caraïbes est une vraie parenthèse loin du quotidien.

L’Europe du nord

Partez en croisière en Europe du Nord et laissez-vous surprendre par la beauté des paysages du Grand Nord. Les fjords norvégiens, avec leurs falaises imposantes, leurs villages isolés et leurs cascades, réservent des moments inoubliables. En été, les journées sont longues, la lumière semble ne jamais s’éteindre, surtout en Norvège où le soleil de minuit accompagne les soirées. Contrairement aux idées reçues, le climat estival reste doux, parfait pour profiter pleinement des escales. Selon l’itinéraire, vous pourrez découvrir des villes comme Stockholm, Helsinki ou Copenhague, entre musées, vie locale et quartiers historiques. En hiver, certains voyageurs viennent spécialement pour tenter d’apercevoir les aurores boréales et s'imprégner des traditions des fêtes de noël nordiques.

Le Moyen-Orient

Une croisière au Moyen-Orient, c’est l’occasion de découvrir un mélange surprenant entre modernité et traditions. À Dubaï, on passe des tours immenses aux vieux quartiers en quelques minutes. Il y a des marchés animés, des bâtiments qu’on ne voit nulle part ailleurs comme le Burj Al Arab, et des quartiers plus calmes le long de la mer. On peut s’y perdre un peu, juste en marchant, entre les odeurs d’épices et les rues très modernes.

À Abu Dhabi, l’ambiance est plus douce. Les plages sont larges, les avenues aussi. La grande mosquée Sheikh Zayed vaut vraiment le détour, c’est un lieu très paisible, très beau. Ceux qui aiment la vitesse peuvent aussi aller voir le circuit de Formule 1. Chaque escale est différente, mais toutes permettent de voir une autre facette de la région. C’est un voyage qui bouscule un peu, mais qui reste accessible et facile à vivre.

L’Amérique du Nord

Faire une croisière en Amérique du Nord, c’est découvrir un peu de tout : des grandes villes, des coins de nature immense, et parfois des endroits marqués par l’histoire. Arriver à New York par la mer est un moment fort. On voit la skyline se dessiner peu à peu, la Statue de la Liberté, les ponts, les immeubles… C’est une image qu’on garde longtemps en mémoire.

En remontant vers le Canada, Montréal est plus calme. On peut marcher le long du Saint-Laurent, passer du centre-ville à des quartiers plus anciens sans effort. Le cadre y est détendu, presque européen.

Sur la côte Ouest, San Francisco a un charme à part, avec ses rues en pente, ses maisons colorées et sa baie souvent couverte de brume. Un peu plus loin, on trouve des régions viticoles, des forêts, et des paysages superbes du côté de l’Oregon. À Victoria, au Canada, le décor change encore, plus tranquille, avec une touche britannique dans l’architecture et les jardins. C’est une croisière où chacun trouve son rythme.

L’océan indien

Une croisière dans l’océan Indien, c’est l’assurance de s’évader complètement. Entre les eaux claires, les plages de sable fin et les îles aux paysages contrastés, on ne s’ennuie pas. De octobre à mars, le temps est parfait, surtout pour fuir l’hiver en Europe. On navigue entre Madagascar, l’île Maurice, La Réunion et les Seychelles, entre forêts, volcans et fonds marins colorés.

Chaque escale ressemble à une carte postale. À Nosy Be, l’air est chargé des odeurs de vanille, d’ylang-ylang et d’eucalyptus. La Réunion offre des paysages volcaniques parfaits pour marcher un peu. Pour ceux qui aiment le snorkeling, les lagons des Maldives ou des Seychelles sont magnifiques. Et côté culture, Colombo ou Zanzibar proposent un mélange intéressant d’influences africaines et asiatiques.

L’Afrique

Faire une croisière en Afrique, c’est partir à la rencontre de plein de choses différentes. À Casablanca et Tanger, on peut se perdre dans les petites rues, voir les marchés, sentir les odeurs, c’est vivant et authentique. Le Cap Vert, c’est un coin plus préservé, avec de belles plages et un peu d’histoire portugaise.

Plus à l’ouest, Dakar bouge beaucoup. L’île de Gorée est un endroit important à visiter, chargé d’histoire. Pas loin, le Lac Rose est un spectacle étonnant avec son eau qui change de couleur. Plus au sud, on trouve Mombasa et les rives de Madagascar… des îles avec des plages magnifiques et une nature très verte. Cape Town, en Afrique du Sud, est entourée de montagnes superbes, c’est un endroit qu’on n’oublie pas.

Les croisières fluviales

Si vous cherchez un type de croisière qui change un peu, les croisières fluviales sont parfaites. De plus en plus de gens aiment ce genre de voyage, qui permet de découvrir des endroits authentiques sans stress. En France, par exemple, vous pouvez naviguer le long de la Loire, admirer ses châteaux, passer par les vignobles de Bourgogne ou flâner dans les villages colorés d’Alsace. C’est l’occasion de voir des lieux chargés d’histoire et de profiter du confort du bateau entre deux accostages.

À l’étranger, c’est pareil. Le Danube vous conduit à Budapest ou Vienne, le Nil vous emmène vers les grands temples de Louxor et Abou Simbel. Sur le Rhin, vous croisez des villes pleines de charme dans un environnement verdoyant qui donne envie de respirer et de prendre son temps.

Ces croisières sont autant de destinations différentes à découvrir au fil de l’eau et au rythme qui vous convient.