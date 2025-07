20 destinations de croisière à faire une fois dans sa vie

Partir en croisière, c’est découvrir le monde autrement. On peut enchainer les paysages tous très différents les uns des autres au cours d’un même séjour. Ce type de voyage laisse souvent des souvenirs impérissables. Voici 20 destinations de croisière à faire au moins une fois dans sa vie.

Les croisières au large du continent européen

L’Europe regorge de paysages maritimes variés, entre histoire, nature et culture. Des fjords norvégiens aux eaux claires de la Méditerranée, chaque escale offre son charme. Sillonner les mers autour de l’Europe, c’est savourer un mélange d’arts de vivre, de patrimoines et de paysages époustouflants. Pour choisir votre croisière idéale, voici les destinations proches de vous. Explorez aussi les croisières Promocroisière pour faciliter votre choix et trouver la croisière qui mêle toutes les destinations dont vous avez envie.

Les fjords de Norvège

En effet, les fjords norvégiens sont des sanctuaires de nature grandiose. Ils se composent de montagnes imposantes, de cascades tonitruantes et d'eaux profondes et sombres qui forment un paysage mythique. C’est le lieu parfait pour admirer le soleil de minuit en été, ou les aurores boréales en hiver. Et avec un peu de chance, vous apercevrez aigles, phoques, voire quelques baleines.

L’Islande

L’Islande fascine elle aussi par ses paysages sauvages et sa faune emblématique. Depuis la mer, tout prend une autre dimension. En croisière, vous découvrez des ports charmants comme Akureyri ou Höfn. Vous observez baleines et oiseaux marins. Vous admirez glaciers, fjords majestueux et sources chaudes dans un cadre naturel exceptionnel.

La Méditerranée

Se laisser porter par les flots de la Méditerranée, c’est savourer chaque jour une ambiance nouvelle. Des ruelles pleines de vie, des villages à flanc de falaises, des plages dorées, des vestiges antiques ou encore des marchés hauts en couleurs : tout y invite à l’éveil des sens. À chaque escale, une culture singulière se dévoile, portée par cette douceur de vivre si typique du Sud.

Les îles britanniques

Des métropoles dynamiques aux décors celtiques, les îles britanniques possèdent un contraste incontestable. Entre le château d’Édimbourg, les falaises sauvages de Skye, les maisons colorées de Cobh ou les musées londoniens, chaque lieu raconte une histoire, entre nature brute et héritage culturel.

Les îles grecques

Envie d’un voyage hors du temps ? Les îles grecques sont une véritable parenthèse enchantée. Villages au crépis blanc immaculé, criques isolées, petits ports animés, ici, chaque escale est l’occasion de goûter à l’art de vivre grec, empreint d’authenticité, baigné de soleil et bercé d’une mer d’un bleu profond.

La Croatie

Avec ses îles baignées d’eaux transparentes, ses parcs protégés et ses villes au riche passé, la Croatie séduit par son équilibre entre nature intacte et influences culturelles italo-hongroises. De plages tranquilles en petits villages traditionnels, on y découvre un charme discret mais puissant.

Les escales autour du continent américain

Le continent américain se découvre aussi bien depuis la mer. Ses océans abritent d'ailleurs des destinations réputées pour les croisiéristes. Des plages des Caraïbes aux glaciers de l’Alaska, en passant par les villes animées, chaque escale réserve une expérience marquante.

Le Costa Rica

Ici, la nature demeure préservée dans toute sa splendeur. Forêts tropicales épaisses, volcans fumants et plages bordées par la jungle composent un écosystème rare. Explorez des réserves uniques comme Tortuguero ou Corcovado, où l’écotourisme invite à la découverte responsable, en harmonie avec l’environnement.

Les Caraïbes

Embarquer pour les Caraïbes, c’est s’immerger dans des eaux cristallines, vibrer au rythme des quartiers animés de San Juan ou se détendre sur les rivages immaculés de la Guadeloupe. Chaque escale offre son lot de charme, entre plages paradisiaques, influences créoles chaleureuses et sites historiques incontournables.

L’Alaska

L’Alaska révèle ses paysages hors normes dans un calme saisissant. Glaciers majestueux, baleines au large et vastes forêts de conifères défilent à perte de vue. Vous empruntez le célèbre Passage Intérieur, frôlez les rivages de Juneau ou Skagway, et vous observez des ours et des aigles majestueux.

La côte est des Etats-Unis

De Miami à Boston, la côte est des États-Unis charme par ses contrastes marqués par des quartiers art déco baignés de lumière, des gratte-ciels vertigineux de Manhattan, ou encore les ruelles chargées d’histoire à Boston. Mais ce sont aussi des plages spectaculaires, des marinas authentiques, des musées célèbres et de grands espaces naturels, le tout dans une atmosphère typiquement américaine.

La côte ouest du Canada

La côte ouest du Canada vous assure un bol d’air bien mérité. De larges plages, de vieilles forêts et des falaises impressionnantes composent ce paysage exceptionnel. À Victoria, l’architecture victorienne et les jardins à l’anglaise apportent une ambiance british inattendue. Vancouver de son côté conjugue la vie urbaine à la nature, avec ses montagnes qui bordent la ville et ses grands parcs.

Les côtes préservées autour du continent africain

Les croisières autour de l’Afrique vous transportent au cœur d’une nature intacte, d’une histoire chargée et de traditions symboliques.

La côte du Mozambique

La côte du Mozambique, c’est avant tout des plages blanches et des eaux turquoise bordées de mangroves. L’archipel de Bazaruto et l’île du Mozambique racontent une histoire discrète chargée d’un passé colonial à découvrir au gré des visites dans une nature sauvage. Safaris, sports nautiques, et le goût fort du Piri-Piri font de cette région un endroit authentique.

Les îles du Cap-Vert

Les îles volcaniques du Cap-Vert sont bordées de plages de sable fin et de bourgs aux façades colorées. Parcourez les sentiers escarpés de Santo Antão, enivrez-vous de la vie musicale vibrante de São Vicente, et laissez-vous porter par la tranquillité des dunes de Boa Vista.

Un détour de rêve en Asie et dans l’Océan Indien

L’Asie et l’Océan Indien regroupent des îles paradisiaques, des forêts tropicales épaisses et des villes anciennes où les traditions se transmettent de génération en génération et se partagent volontiers avec les visiteurs.

L’Indonésie

En Indonésie, la croisière vous fait découvrir un chapelet d’îles où plages blanches et reliefs volcaniques se côtoient. Autour des Komodo, les fameux dragons se laissent parfois apercevoir, tandis que les rivages roses invitent à la flânerie, et les eaux translucides appellent à une plongée inoubliable.

La Malaisie

La Malaisie est une destination où les plages paisibles de Langkawi et les quartiers historiques de Georgetown, en passant par les marchés animés de Kuching et le dynamisme cosmopolite de Kuala Lumpur, dévoilent un équilibre harmonieux entre traditions, nature luxuriante et modernité.

Les îles Thaïlandaises

Phuket et Koh Samui se démarquent par leurs plages de sable blanc et leurs forêts tropicales épaisses. Entre temples anciens et eaux limpides autour de Koh Tao, la Thaïlande présente un paysage à la diversité étonnante. Chaque escale invite à la détente et à la découverte d’une culture ouverte et enracinée.

Les Maldives

Aux Maldives, une croisière vous ouvre les portes d’îles isolées et de lagons intacts, souvent inaccessibles autrement. Chaque escale devient une immersion dans un monde aquatique foisonnant, entre récifs coralliens et raies manta. Farniente sur les plages désertes, plongées exceptionnelles, douceur de vivre, l’évasion y est totale.

Le Japon

Une croisière au Japon permet de découvrir un pays aux mille visages. Du mont Fuji aux villes modernes et futuristes, en passant par des ports riches d’histoire, chaque escale dévoile une facette différente de cet archipel, où traditions ancestrales, paysages grandioses et moments de relaxation dans les onsen se mêlent.

Les trésors cachés de l’Océanie

Au cœur du Pacifique, l’Océanie possède des îles aux paysages magnifiques, entre lagons, volcans et forêts tropicales. Naviguer dans ces eaux, c’est s’immerger dans un monde de beauté à l’état pur.

L’Australie

L’Australie est très prisée par les amateurs de plongée pour son accès facile à la Grande Barrière de corail. Mais elle cache aussi des côtes sauvages et des falaises abruptes qui impressionnent les touristes en Tasmanie.

La Polynésie française

Se déplacer d’île en île dans le Pacifique, c’est s’envoler vers des lagons clairs, des volcans imposants et des parfums subtils de vanille. La Polynésie française attire grâce à son ambiance paisible, à ses paysages intacts et à la simplicité chaleureuse de ses habitants. Il y règne calme et convivialité.

Avec cette liste de destinations incontournables, vous n’avez plus qu’à choisir vos prochaines croisières, parce qu’une seule ne suffira pas à combler toutes vos envies d’évasion.