À fuir ! Ces destinations sont prises d'assaut par les Français pour les vacances d'été

Alors que les vacances d’été approchent, une étude révèle les destinations les plus réservées par les Français.

Le soleil est de retour, les températures augmentent et les grandes vacances approchent.

Avec l'arrivée de la période estivale, de nombreux Français réfléchissent à l’endroit où ils vont passer leurs vacances d’été. En mars dernier, un baromètre avait dévoilé les destinations préférées des Français pour la saison estivale et cette tendance à vouloir partir en semble se confirmer. Selon une étude menée par “De Particulier à particulier”, on observe une hausse de 9,1 % des réservations pour les vacances d’été par rapport à l’année dernière.

“Cette forte augmentation s’explique par une météo très favorable dès le printemps et des températures estivales très au-dessus des normales de saison. Les vacanciers ont anticipé leurs réservations, attirés à la fois par l’idée de profiter du beau temps et par une volonté de sécuriser leur séjour dans un marché toujours tendu sur certaines zones très demandées”, ont déclaré les auteurs de l’étude de PAP.

Des destinations en hausse

Selon l’étude, les destinations près de la mer restent privilégiées par les Français. Cette année, c’est l’Espagne qui arrive en tête des réservations, avec une hausse de 14,4 % par rapport à 2024. On remarque une tendance pour une région en particulier : la Costa Brava, avec une augmentation de 25,4 % par rapport à 2024. Même s’il ne sera peut-être bientôt plus possible de se baigner en Espagne, cette destination attire de plus en plus de Français.

“Ce n’est pas vraiment un hasard si l’Espagne passe en tête des réservations cet été, en termes de volume de demandes. Ce succès repose sur un cocktail gagnant : un ensoleillement garanti, une grande diversité de paysages et surtout, des prix souvent bien inférieurs à ceux pratiqués en France sur le littoral”, précise de Particulier à particulier, selon France Info.

Crédit photo : iStock

En deuxième position des destinations qui connaissent une hausse des réservations, on retrouve la Côte d’Azur, le Languedoc, la Vendée, la Charente et l’Atlantique sud.

Des vacances à la montagne

Si les destinations au bord de la mer séduisent toujours autant les Français, ces derniers se tournent également vers la montagne pour passer leurs vacances d’été. Cette année, les réservations à la montagne connaissent une hausse de 12,8 %. Parmi les destinations convoitées, on retrouve le Massif Central (+ 23,3 %), les Pyrénées (+ 20,1 %) et le Jura (+ 18,8 %). Selon l’étude, les Français seraient particulièrement attirés par les lacs, l’air pur de la montagne, la possibilité de faire des randonnées ou encore la perspective de se déconnecter du monde extérieur.

Crédit photo : iStock

Si on connaît maintenant les destinations convoitées par les Français pour cet été, une autre question se pose : quand vont-ils partir en vacances ? Selon l’étude, on remarque une préférence marquée pour le mois d’août avec 62 % des réservations contre 38 % pour le mois de juillet.

Ne tardez donc pas si vous n’avez pas encore réservé vos vacances d’été !