Top 5 des destinations en Europe pour passer un hiver dépaysant

Vous souhaitez partir en voyage à l’étranger pendant l’hiver pour profiter pleinement de la saison et revenir avec des étoiles plein les yeux ? Voici les 5 meilleures destinations en Europe pour vivre un voyage inoubliable.

L’hiver est une saison merveilleuse qui, malgré le froid, arrive à nous enchanter. Entre l'ambiance festive, la neige et les boissons chaudes, cette saison est féérique et donne envie d’explorer le monde. Si vous souhaitez voyager cet hiver pour admirer de magnifiques paysages et découvrir une nouvelle culture, vous vous demandez peut-être où aller.

Il est possible de vivre un hiver dépaysant sans avoir besoin de partir à l’autre bout de la planète. En effet, de nombreux pays d’Europe sont sous la neige en hiver et vous offriront une formidable expérience. En seulement quelques heures et avec des vols directs desservis par Transavia, vous serez rapidement arrivés à destination dans des villes incontournables. Pour vivre un hiver dépaysant sans partir trop loin de chez vous, voici les 5 meilleures destinations européennes.

La Norvège

Crédit photo : iStock

La Norvège est l’un des pays les plus beaux en hiver et pour cause : c'est à cet endroit que l'on peut admirer des aurores boréales exceptionnelles, ces couleurs chatoyantes qui illuminent le ciel. Avec toute la neige qui tombe sur le pays pendant la période hivernale, vous aurez également l’occasion de faire du chien de traîneau, une expérience inoubliable qui vous procurera des sensations fortes. Durant votre séjour, n’hésitez pas à vous rendre à Tromsø, une ville emblématique de Norvège avec ses maisons colorées, qui vous permettra de découvrir la culture et les traditions nordiques.

La Finlande

Crédit photo : iStock

Les paysages enneigés vous font rêver ? Cet hiver, direction la Finlande, au coeur de la Laponie. Cette région est idéale pour faire du ski de fond ou une randonnée en motoneige afin de visiter les grands parcs nationaux. Vous pourrez également vous rendre à Kittilä, l’une des destinations les plus populaires du pays grâce à sa célèbre station de ski, mais aussi à Rovaniemi, le village du Père Noël. Avec son décor enchanté, ce lieu merveilleux plaira aux petits comme aux grands, qui pourront découvrir d'où sont venus tous leurs cadeaux ! Pendant votre séjour en Finlande, n’oubliez pas d’essayer les saunas traditionnels, les bains de vapeur et l’eau glacée pour vous détendre et vous ressourcer.

La Suède

Crédit photo : iStock

Si vous partez en Suède cet hiver, direction la ville de Stockholm. Pendant cette saison, vous pourrez visiter cette ville emblématique sous la neige, dans un décor enchanteur. Découvrez les spécialités locales en buvant un glögg, faites du patin à glace sur les grandes patinoires de la ville, réchauffez-vous dans un sauna suédois et assistez à un match de hockey sur glace pour découvrir tout ce que la Suède a à vous offrir.

L’Allemagne

Crédit photo : iStock

Ce pays proche de la France a beaucoup de choses à vous offrir pendant l’hiver. Profitez de la magie des fêtes à Berlin en assistant aux concerts d’hiver organisés dans les églises et les musées. Montrez vos talents sur la glace en profitant des nombreuses patinoires dans la ville et des lacs gelés. En hiver, Berlin est recouverte de neige et offre un spectacle magnifique. Pour admirer la ville, rendez-vous au Ponaramapunkt, une tour avec une vue panoramique à 360 degrés.

La République Tchèque

Crédit photo : iStock

Cet hiver, profitez de l’ambiance féérique de Prague pour passer un séjour inoubliable. Vous pourrez entrer dans les cafés historiques de la ville pour savourer un bon chocolat chaud, vous rendre au château et à la place de la vieille ville pour espérer découvrir la ville sous un manteau de neige. Des spectacles de lumières et des concerts classiques sont régulièrement organisés dans les églises baroques, pour en prendre plein les yeux et les oreilles.

Vous savez maintenant où partir cet hiver pour profiter d’un séjour inoubliable et dépaysant. Il ne vous reste plus qu’à réserver vos billets d’avion sur Transavia !