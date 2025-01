Tous les Français rêvent d'aller dans cette destination paradisiaque pendant les vacances d'hiver

Vous en avez assez du froid et de la grisaille ? Profitez des vacances d’hiver pour partir au soleil ! Voici la destination qui séduit de plus en plus les Français.

Les vacances d’hiver approchent puisqu’elles commenceront dès le 8 février pour la zone B. Il ne reste plus que quelques semaines à attendre avant de profiter d’un repos bien mérité. Cependant, ces vacances peuvent être gâchées par le temps hivernal, froid et maussade. Un climat qui ne donne pas envie de sortir alors que l’on aimerait profiter de nos vacances pour prendre l’air.

Si certains Français sont à la recherche des meilleures destinations européennes pour passer un hiver dépaysant, d’autres veulent fuir le froid et optent pour une destination ensoleillée. C’est le cas de ce territoire méconnu qui est idéal pour passer le mois de janvier au soleil. Mais selon un sondage d’OpinionWay réalisé pour le comparateur de voyages Liligo, il existe une autre destination qui attire les Français.

Crédit photo : iStock

Entre soleil et dépaysement

Il s’agit d’une ville asiatique située à 9 000 kilomètres de la France : Bangkok, la capitale thaïlandaise. Avec son climat doux, dont les températures oscillent entre 24 et 30 degrés en hiver, cette ville est une “valeur refuge” pour les hivers ensoleillés. En plus de faire le plein de soleil, vous serez totalement dépaysé à Bangkok et pourrez profiter d’une vie culturelle très riche.

"Cela fait quelques années que la Thaïlande figure toujours dans nos tops recherches. Il y a un véritable attrait pour cette destination, qui est devenue populaire auprès des Français depuis une quinzaine d’années. Elle attire plus de monde comparé au Vietnam ou à d’autres pays. Elle confirme son statut de destination star en Asie pour les Français", a précisé Guillaume Rostand, porte-parole de Liligo, au Figaro.

Crédit photo : iStock

Pour aller à Bangkok, comptez 914 euros pour un aller-retour. Un budget conséquent mais dont le prix reste moins élevé par rapport aux autres destinations asiatiques. Si vous voulez faire des économies, voici les trois meilleures destinations pour des vacances d’hiver agréables et pas chères. En partant en vacances pendant l’hiver, vous reviendrez en pleine forme et serez prêt à affronter la grisaille à votre retour.