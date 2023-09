3 bonnes raisons de partir en croisière pour découvrir le monde autrement 

Alors que l’été indien est déjà bien lancé et que débute la saison automnale, ne serait-il pas le moment de réserver vos prochaines vacances ? Et pourquoi pas une croisière pour découvrir le monde par la mer.

« L'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue». Cette citation de l’acteur Richard Burton illustre à merveille ce qu’est le voyage. Une parenthèse enchantée qui nous offre une vague d’émotions à l’autre bout du monde.

Comme vous le savez, il existe plusieurs types de voyages. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la croisière rime avec séjour de rêve. Aujourd’hui, il est possible de choisir cette option sans se ruiner, tout en profitant d’un service haut de gamme, comme le propose MSC Croisières.

En effet, il est possible de bénéficier d’offres et autres promotions, même à la dernière minute, pour pouvoir aussi profiter d'une croisière pas chère. Sans plus tarder, voici trois bonnes raisons de partir en croisière pour découvrir le monde autrement.

Profiter de plusieurs destinations en un seul voyage

Choisir une croisière vous permettra de découvrir plusieurs destinations idylliques au gré de vos envies : îles grecques, fjords norvégiens, eaux turquoise des Caraïbes, Égypte et Jordanie ou encore Italie et Espagne. Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'itinéraire de votre choix et le tour est joué.

Lors des escales, laissez-vous tenter par des excursions afin de vous créer de beaux souvenirs et prenez le temps de découvrir la culture et la beauté de la région visitée. Vous pouvez, par exemple, admirer les splendeurs de Rome, visiter les monuments culturels de Barcelone ou encore passer la journée dans la ville médiévale de La Valette à Malte. Une expérience immersive et inoubliable entre mer et terre. À noter que les excursions proposées à bord sont facultatives. Pour conclure, faire une croisière, c’est la possibilité de voir le monde sous un angle différent et de se créer des souvenirs intemporels.

Vous avez le choix parmi plus de 150 destinations dans 70 pays à bord de 22 navires avec MSC Croisières.

Partir en vacances sans stress

C’est bien connu : organiser un voyage peut rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Entre les différentes réservations (transport, logement, activités…) et la vie sur place, certaines personnes ne savent plus où donner de la tête. Rassurez-vous ! Le stress n’est pas le bienvenu à bord des navires de croisière. Il faut dire que tout est mis en œuvre pour que les passagers profitent à 100% de leur séjour sans se préoccuper de rien.

Au programme : cabines offrant une vue spectaculaire sur la mer, pension complète avec des repas à prendre aux restaurants ou au buffet et un service à bord d’exception. Vous pouvez également personnaliser à l'avance votre séjour en ajoutant des forfaits et des services supplémentaires : forfaits boissons, restaurants de spécialités, excursions, massages traditionnels...

Et vous pourrez également bénéficier d’un confort sur mesure et du service personnalisé d’un majordome, ainsi que d’un restaurant et d’une piscine dédiés avec le MSC Yacht Club. Votre croisière n’en sera que plus exceptionnelle et relaxante!

Une vie à bord exceptionnelle

Partir en croisière, c’est aussi opter pour une vie à bord riche et variée : piscine, activités sportives, restaurants, cinéma, salles de jeux, bars, spa, salle de sport… Les divertissements et les activités intérieures et extérieures ne manquent pas et devraient ravir petits et grands.

Au cours de la soirée, vous pourrez profiter d’une pause glamour au casino ou d’une parenthèse musicale grâce aux nombreux spectacles. Mais ce n’est pas tout ! Cette expérience vous permettra de rencontrer les autres passagers du navire et tisser des liens avec eux afin de rendre votre séjour encore plus agréable. De plus, l'équipage sait comment prendre soin de ses passagers.

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Cela tombe bien, les vacances de la Toussaint approchent à grands pas.