3 villes de rêve à découvrir en avril pour un séjour détente et pas cher en France

Besoin d'aide pour tes prochaines vacances ? Voici trois villes à découvrir en avril pour un séjour 100% détente à petit prix.

Les longues soirées d'hiver à binger les séries devant la télé, c'est bientôt fini et c'est pas trop tôt !

Se vautrer dans le canap' pour rentabiliser ses abonnements VOD, c'est bien gentil mais ça va 2 minutes. Et puis entre nous, ça fout quand même un peu le cafard. C'est bientôt le printemps et ça fait du bien.

Avoue que la lumière et le soleil t'avaient manqué, non ? Bon, c'est vrai que le second tarde encore un peu à se montrer, mais le simple fait de voir les jours se rallonger, ça donne quand même un peu plus la pêche. D'ailleurs, même si t'as meilleure mine, t'es encore un peu pâlichon·e alors c'est peut-être le moment de bouger un peu, pour réhabituer ton petit corps au soleil et quitter ta grisaille quotidienne.

Et si tu ne sais pas où aller, pas de souci, on s'occupe de tout. Voici donc 2/3 destinations sympas pour un séjour en avril avec un petit budget.

Ces 3 villes sont parfaites pour une escapade en avril

Si t'as envie de partir mais que ton budget n'est pas foufou, t'inquiète pas. Tous les bons plans qu'on va te donner vont te faciliter la tâche et surtout te permettre de passer des vacances aux petits oignons, sans craquer ton PEL.

Alors lis bien ce qui suit et prends des notes.

Ajaccio

Crédit photo : iStock

Aaah la Corse, ça fait rêver, non ? Quoi de mieux que l'île de beauté pour oublier la laideur de ton quotidien ? Oui, on le sait, on en fait un peu trop mais blague à part, ça te dirait pas une petite escapade du côté d'Ajaccio ? Sache que là-bas, tout est réuni pour passer un séjour inoubliable dans un décor de carte postale.

Une fois tes valises posées à l'hôtel Ibis Budget Ajaccio, t'auras tout le loisir de profiter des lieux.

Sur place, tu peux soit te la couler douce soit t'amuser, ou tout simplement faire les deux. Au niveau des activités, t'as le choix entre la plongée, le kayak, le jet-ski ou encore le canonying. Comme tu as économisé sur le logement en choisissant un hôtel confortable et à petit prix, ce serait dommage de ne pas te faire plaisir sur les activités ! Mais si t'as plus envie de te ressourcer en pleine nature, tu peux toujours te faire une des randos environnantes (notamment celle qui t'emmène à la pointe de la Parata) ou pourquoi pas tenter l'acrobranche, dans le plus grand parc aventure de Corse, situé à 40 minutes du centre.

Plusieurs excursions en bateau sont également proposées pour découvrir les îles Sanguinaires et la réserve de Scandola (qui renferme des calanques), deux sites magnifiques qui ne sont accessibles que par la mer.

Annecy



Crédit photo : iStock

Si tu préfères la montagne à l'air de la mer, tu peux aussi mettre le cap sur Annecy (Haute-Savoie).

Mondialement connue pour son célèbre lac, la ville a d'autres atouts qui en font une destination agréable, à condition de savoir où on met les pieds. Premier conseil, ne te trompe pas sur ton choix d'hébergement. À Annecy, le centre est joli mais très (trop ?) touristique alors si tu veux être tranquille, n'hésite pas à t'excentrer pour éviter la cohue et ces horribles touristes que tu aimes bien détester. L'hôtel Ibis Buget Annecy Poisy, idéalement situé à quelques kilomètres du centre-ville et offrant des tarifs abordables, sera donc parfait pour toi.

Maintenant que t'es bien installé, c'est le moment de profiter. T'imagines bien que la plupart des activités sont liées au lac, l'attraction principale du coin, donc si t'es fan de sports aquatiques, tu te trouves au bon endroit. Tu peux faire du paddle, du canoë-kayak ou encore du ski nautique.

Pour visiter les lieux sans trop te fatiguer, rien de tel qu'une virée en bateau et si, au contraire, tu kiffes les sensations fortes, t'es obligé de te faire une session parapente ou deltaplane pour survoler le lac. Frissons garantis. La descente de Semnoz en VTT vaut aussi le détour.

Bayonne

Crédit photo : iStock

Il n'y a pas que le sud et la montagne dans la vie, il y a aussi le sud-ouest !

Pourquoi ne pas poser tes valises à Bayonne, la ville des férias et du jambon ? Bon, on caricature un peu mais dans l'esprit, on y est.

Bayonne, tu connais de nom mais avoue que tu n'avais jamais songé à passer tes vacances là-bas. Belle erreur de ta part car la ville gagne à être connue. Et pour être au cœur de tout, il n'y a rien de mieux que l'hôtel Ibis Budget Bayonne, situé à 5 minutes seulement du centre-ville. Un point de chute idéal pour profiter facilement des activités au meilleur prix.

Et justement, côté activités tu ne seras pas déçu du voyage. Si t'as envie de te dépenser, tu peux déjà tester deux des sports les plus populaires sur place : la pelote basque et le surf. Ensuite, pour visiter le coin de manière insolite, sache qu'il est possible de louer des... pirogues hawaïennes pour naviguer sur l'Adour et la Nive.

Enfin, le cadre est tellement beau que les randonnées, à vélo ou pédestres, dans les environs de la ville valent toutes le coup d'œil.

Alors, convaincu ?