Un jeune pilote de 19 ans a été arrêté pour avoir survolé l'Antarctique sans aucune autorisation

Alors qu’il prévoyait de survoler les sept continents en solo, un jeune pilote de 19 ans a été arrêté alors qu’il volait au-dessus de l’Antarctique sans aucune autorisation. Il doit rester sur le territoire le temps qu’une enquête soit menée.

Ethan Guo est un influenceur américain âgé de 19 ans qui s’est fixé un gros objectif : survoler les sept continents seul à bord d’un avion. Ethan est un jeune homme ambitieux qui a obtenu sa licence de pilote privé à 17 ans, comme le rapporte Le Parisien. Il a déjà survolé 48 États et a traversé l’Atlantique trois fois.

Aujourd’hui, il a plus de 700 heures de vol à son actif. Alors que la Chine souhaite créer un avion révolutionnaire pour faire le tour du monde en 2 heures, Ethan s’est lancé un nouveau défi en devenant “le premier pilote de l’histoire à parcourir les sept continents en solo à bord d’un petit avion”, comme on peut le lire sur son compte Instagram. Ce voyage à travers le monde a pour but de récolter 1 million de dollars pour la recherche contre le cancer.

Crédit photo : @ethanguo.rtw / Instagram

Il survole l’Antarctique

Alors qu’Ethan avait débuté son tour du monde, tout ne s’est pas passé comme prévu. Le 28 juin dernier, il a été arrêté alors qu’il survolait l’Antarctique sans autorisation. Accusé d’avoir dévié de sa trajectoire initiale, Ethan a été arrêté par les autorités chiliennes, qui possèdent une partie de l’Antarctique. Ces dernières affirment que le jeune pilote a enfreint “de multiples réglementations nationales et internationales”.

“L’accusé a fourni de fausses informations à l’autorité aéronautique. Il a présenté un plan de vol indiquant qu’il allait survoler la ville de Punta Arenas. Néanmoins, il a poursuivi sa route vers l’Antarctique sans en informer personne et sans aucune autorisation, atterrissant à l’aérodrome de la base Lieutenant Rodolfo Marsh, en territoire antarctique chilien. Par ce comportement, l’accusé a gravement compromis la sécurité du trafic aérien vers l’Antarctique et la région de Magellan”, a déclaré Cristian Cristofo Rifo, procureur régional de Magallanes et de l’Antarctique Chilien, à CNN.

Crédit photo : @ethanguo.rtw / Instagram

Selon l’avocate d’Ethan, celui-ci aurait connu une série de complications durant son vol, ce qui l’a amené à dévier de sa trajectoire. Pour le moment, le pilote doit rester sur la partie chilienne de l’Antarctique jusqu’à ce que les autorités lui donnent la permission de retourner dans la ville de Punta Arenas, au Chili. L’enquête pourrait durer 90 jours afin de comprendre ce qu’il s’est véritablement passé.