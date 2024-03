3 destinations idéales pour une escapade sport et nature à petit prix

Marre de la grisaille et des collègues ? Et si on te disait qu'il existe trois destinations parfaites pour une escapade cool et pas chère où partir en mars. Allez viens, on te montre.

Toi qui lis ces quelques lignes, tu es peut-être en train de broyer du noir dans ton lit, en pensant déjà au réveil qui va sonner dans quelques heures...

Il faut dire qu'avec ce froid mordant, ce temps tristounet, tes collègues qui répètent les mêmes blagues à longueur de journée et ta motivation actuellement au fond des chaussettes, tu te croirais presque dans une mauvaise comédie française (au début, avant que le héros reprenne sa vie en main). Et pour ne rien arranger, les voisins font tellement de bruit que le sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir. Allez, détends-toi et respire un bon coup.

Pas de doute, toi, tu as vraiment besoin de vacances, de nature et d'activités sportives pour reprendre du poil de la bête.

Ça tombe bien, on t'a justement concocté une liste de 3 villes où tu pourras t'amuser et te reposer au mois de mars. Bah oui, on tient à toi petit bout de chou.

Avignon

Crédit photo : iStock

Pourquoi ne pas poser tes valises à Avignon ?

Située à 2h40 de train de Paris, la cité des papes est en effet la ville idéale pour se faire un petit break, le temps d'un week-end ou d'une semaine. En mars, le climat est plutôt doux et la ville n'est pas encore prise d'assaut par les vacanciers. C'est donc l'occasion rêvée pour bouger dans un coin sympa sans avoir à mettre des coups d'épaules de rageux tous les deux mètres. En plus, à cette période de l'année, les tarifs sont plus qu'abordables, comme ça tu n'auras même pas à claquer ton PEL.

Si tu veux te loger pour pas cher, tu peux d'ailleurs opter pour l'hôtel l'ibis budget Avignon Centre, qui comme son nom l'indique est situé au cœur de la ville, donc proche de tout. Économique et confortable, il te permettra d'être au plus proche des attractions à ne pas louper.

En effet, Avignon propose de nombreux sites touristiques iconiques, comme le Palais des papes et le pont Saint-Bénézet (le fameux pont de la chanson), mais Avignon, ce n'est pas que ça. Si tu aimes explorer les villes en mélangeant activités sportives et nature, tu peux par exemple te laisser tenter par une petite rando pédestre ou à vélo, notamment sur les berges du canal de Vaucluse. Tu peux aussi tester le canoë ou le kayak sur le Rhône, pour te prendre pour un viking.

Si tu es plus un rider dans l'âme, sache qu'il existe aussi un pumptrack ouvert au public à Avignon. Situé à la Plaine des sports, ce spot est parfait pour les amateurs de VTT, de BMX, de skate ou encore de trottinette.

Clermont-Ferrand

Crédit photo : iStock

Une escapade où tu pourrais combiner nature sauvage, sport et plaisirs citadins, ça te branche ? Si tu es partant, on a la destination idéale pour toi : Clermont-Ferrand.

Ok, sur le papier, la ville n'a pas l'air si sexy et pourtant, elle gagne à être connue. Située non loin des volcans d'Auvergne, ce qui ravira les amateurs de randos découvertes, Clermont est une ville étudiante donc plutôt animée.

Au rayon gastronomie et vie nocturne, tu trouveras d'ailleurs tout ce qu'il faut avec de nombreux bars et restaurants. Tous ces établissements se trouvent essentiellement dans le centre, alors mieux vaut ne pas s'en éloigner. Petit conseil, si tu veux rester à proximité sans dépenser des sommes faramineuses, l'ibis budget Clermont-Ferrand Centre, situé à quelques minutes de tramway, propose des chambres à des tarifs abordables.

Pour les activités sportives, tu as l'embarras du choix avec, en plus, l'opportunité de pratiquer certaines disciplines en pleine nature, au sein du parc des Volcans d’Auvergne. Situé à 30 minutes du centre-ville en plein cœur du Massif Central, ce parc naturel te permet en effet de faire du sport dans un cadre digne du Seigneur des Anneaux.

Tu peux tester par exemple le parapente, faire du V.T.T. ainsi que des randonnées équestres ou pédestres, mais aussi t'adonner aux sports d’eaux vives et de glisse ou encore à l'escalade. De quoi te la péter grave en racontant tes aventures une fois de retour au bureau.

Alors, qu'est-ce que tu attends pour prendre ton billet ?

Lyon

Crédit photo : iStock

Si tu veux fuir la routine sans perdre les avantages des grandes villes, Lyon est une destination idéale.

Troisième ville de France, la capitale des Gaules offre en effet tous les plaisirs et services que l'on peut trouver dans une grande métropole. Pour un séjour court et à moindres frais, on te conseille l'hôtel ibis budget Lyon Centre - Gare Part-Dieu. Sa position centrale est idéale.

Une fois là-bas, tu pourras visiter les lieux tout en t'amusant.

Lyon propose en effet pas mal d'activités sportives qui permettent de découvrir la ville autrement. Tu peux par exemple explorer les rues à vélo mais aussi naviguer en canoë ou en kayak au cœur du centre historique, qui a la particularité d'être traversé par deux grands cours d'eau, la Saône et le Rhône.

Tu peux aussi gravir à pied la colline de Fourvière, pour rallier le parc des hauteurs. Courbatures garanties, mais ça vaut le coup. Un vrai coin de verdure en pleine ville avec, en plus, une vue imprenable sur le quartier de la Croix-Rousse.

Enfin, si tu kiffes l’accrobranche et le célèbre jeu télévisé Ninja Warrior, sache qu'il existe aussi un parcours acrobatique urbain à Villeurbanne, à seulement 6 km de Lyon, où tu pourras tester tes limites tout en rigolant avec tes potes, ou te vautrer lamentablement et rigoler quand même avec tes potes.

Si avec ça, tu ne sais toujours pas où partir en mars, c'est vraiment que tu es un cas désespéré !