Il descend 700 kilomètres de rivière en kayak gonflable au cœur du Congo : l'aventurier révèle le pire scénario qu'il redoute

Ash Dykes, un explorateur gallois, a révélé le « pire scénario » qu’il redoute alors qu’il vient d’entamer l’une des expéditions les plus périlleuses au monde.

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L'aventurier Ash Dykes

De l’aventure, oui, mais à quel prix ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Ash Dykes est un aventurier et athlète de l’extrême originaire du Pays de Galles et suivi par plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Depuis le 8 octobre 2026, cet explorateur de 35 ans a entamé sa descente de la rivière Sangha en kayak gonflable, dans le bassin du Congo. Une région réputée dangereuse, qui a poussé le Gallois à imaginer le pire scénario auquel il pourrait être confronté

Une expédition périlleuse au Congo

Comme le précise LADbible, Ash Dykes s’est lancé dans le « Project Six », une série de six expéditions dans six environnements extrêmes différents.

La première consiste à parcourir 700 kilomètres en kayak sur la rivière Sangha, en Afrique centrale. Sur Instagram, le trentenaire a raconté être parti de Nola, en République centrafricaine.

Son objectif est de rejoindre Mossaka, en République du Congo, au terme d’une expédition qui devrait durer trois à quatre semaines.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce périple fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, tant les dangers sont nombreux.

De son côté, Ash Dykes a tenu à rassurer sa communauté. Il a notamment expliqué comment il comptait mener cette aventure à bien.

« Heureusement, j’ai de l’expérience et ça m’aide beaucoup. Mais je me suis aussi préparé mentalement en imaginant le pire scénario possible », a-t-il confié à UNILAD.

Avant d’ajouter :

« Je me suis renseigné. J’ai étudié le cas d’autres personnes qui ont été attaquées, ce qu’elles ont fait et les différentes méthodes qu’elles ont utilisées ».

Parasites, maladies… le danger guette l’aventurier

Ce n’est pas la première fois qu’Ash se lance dans une expédition risquée. Il a par exemple passé 352 jours à longer à pied le fleuve Yangtsé, en Chine, sur toute sa longueur.

Cette fois, l’explorateur pourrait mettre sa vie en danger au cours de cette nouvelle aventure extrême.

Parmi les risques, Ash Dykes cite les parasites et les maladies, comme le paludisme et la dengue. Pour y faire face, son équipe dispose d’antibiotiques et de traitements adaptés.

« Il faut prendre les choses en main avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il expliqué.

Ash Dykes Crédit Photo : Ash Dykes

Le hic ? Les maladies ne sont pas les seules menaces qui l’attendent.

L’aventurier pourrait aussi croiser des animaux très dangereux, comme des hippopotames, qui comptent parmi les animaux les plus meurtriers de la planète.

En cas de rencontre avec un spécimen adulte, le créateur de contenu, qui voyage à bord d’un kayak gonflable, risque de ne pas faire le poids. L’animal pourrait en effet déchirer son embarcation en un rien de temps.

La suite après cette vidéo

Une faune sauvage menaçante

Ce n’est pas tout. Il pourrait aussi tomber sur des gorilles et des éléphants. Si ces animaux sont intelligents et souvent paisibles, ils n’en restent pas moins imposants et puissants. S’ils se sentent menacés ou sont surpris, ils peuvent attaquer et infliger de graves blessures à un être humain.

Les insectes, les araignées, les serpents ou encore les scorpions ne sont pas en reste. Certains peuvent être venimeux et représenter une vraie menace pour le Gallois.

« Si nous commettons une erreur, si nous nous faisons piquer ou mordre, nous pourrions le payer de notre vie », a-t-il poursuivi.

Pour éviter d’en arriver là, il prévoit de faire entendre sa présence pour que les animaux prennent peur et gardent leurs distances. L’équipe dispose de moyens de communication par satellite pour demander de l’aide.

En dépit des dangers, Ash Dykes est persuadé qu’il va tomber amoureux du Congo.

« Je pense qu’à mon retour, j’aurai plein d’histoires et d’expériences incroyables à raconter et que, très probablement, j’aurai envie de revenir un jour », a-t-il conclu.

Bonne chance !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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