Vivez comme un aventurier en achetant cette île et sa cabane de Robinson pour 400 000 euros

Vous avez toujours rêvé de vivre sur une île déserte ? Actuellement, une île est proposée à la vente pour 400 000 euros. Une offre à ne pas manquer.

Quand on souhaite investir, on peut acheter un appartement, une maison… ou une île ! En effet, il existe de plus en plus d’îles qui sont proposées à la vente pour les acheteurs aventureux. C’est par exemple le cas de cette île paradisiaque à vendre pour moins de 250 000 euros.

Crédit photo : Savills

Si vous êtes intéressé par ce type d’offre, une nouvelle pourrait vous plaire. Actuellement, vous pouvez devenir propriétaire d’une île et de sa cabane de Robinson pour 400 000 euros, afin de vivre comme un vrai aventurier.

Une île sauvage

Cette destination est idéale si vous rêvez de vous installer sur une île déserte. Il s’agit de l’île de Mullagrach, située dans l’archipel des Summers Isles au nord-ouest de l’Ecosse, mise en vente par le réseau immobilier international Savills. Cette terre de 35 hectares possède uniquement une plateforme d’accostage et une cabane. La destination idéale si vous voulez fuir la civilisation et vivre en plein coeur de la nature.

Crédit photo : Savills

La cabane est composée d’une toiture végétalisée, d’une cuisine et d’un coin repas, d’un poêle à bois et de deux lits-coffre. Pour l’électricité, vous aurez des panneaux solaires à votre disposition, ainsi que des toilettes sèches extérieures. Un système de récupération d’eau de pluie est également disponible.

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Des paysages et une faune unique

Sur cette île, vous pourrez contempler des paysages sauvages uniques, notamment en admirant les montagnes de l’île de Skye. Si vous aimez découvrir les fonds marins, vous pourrez voir une multitude de poissons, de coquilles Saint-Jacques, de langoustines, de homards, de crabes ainsi que de maquereaux, de lieus jaunes et de bars.

Crédit photo : Savills

La faune est également riche sur l’île puisque vous serez entouré d’oiseaux et de loutres. Pour accéder à ce territoire, vous devrez partir des ports d’Ullapool et d’Old Dornie.

Si vous êtes intéressé, notez que la vente aux enchères de l’île est prévue ce mardi 9 juin.