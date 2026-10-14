Elle prend un billet simple pour la Thaïlande avec presque pas d'argent : quelques années plus tard, cette ex-policière dort dans des châteaux et mange avec des moines

En Angleterre, une policière a quitté son emploi alors qu’elle avait peu d’économies pour voyager. Elle passe désormais ses journées à manger avec des moines et à dormir dans des châteaux.

Une reconversion radicale.

Jacklynn B., une Britannique de 29 ans, a troqué son emploi de policière contre celui de créatrice de contenu voyage passionnée d’histoire sur TikTok.

Une chose est sûre : elle était loin d’imaginer qu’elle ferait carrière dans ce domaine. Mais une profonde remise en question a tout fait basculer.

Dans un entretien accordé au magazine People, elle revient sur son parcours hors du commun.

Une policière quitte son job pour voyager

La jeune femme a pris cette décision radicale après plusieurs années passées dans la police, dont une grande partie pendant la pandémie du Covid-19.

Si Jacklynn dit avoir aimé son métier, elle le trouvait très stressant. Ce n’est pas tout. Elle assure qu’il a laissé des traces sur sa santé mentale. Elle s’est alors posé une question cruciale : à quoi voulait-elle que ressemble le reste de sa vie ?

Dans la foulée, elle a quitté son travail, et ce, malgré ses maigres économies, avant d’acheter un billet simple pour la Thaïlande. Son objectif ? Voyager le plus possible à travers l’Asie.

Crédit Photo : Jacklynn B / Instagram

Pendant deux ans et demi, la globe-trotteuse a sillonné le continent. Au programme : visites de temples, de sites historiques et rencontres avec de nouvelles personnes. Une expérience enrichissante qui lui a donné le goût de l’aventure.

Elle a également vécu quelque temps en Australie, où elle a trouvé des emplois partout où elle pouvait afin d’économiser de l’argent pour pouvoir repartir.

Le périple a pris fin quand Jacklynn est rentrée chez elle, en Angleterre, en plein hiver. Sur place, elle est retournée à la dure réalité. Elle s’est sentie obligée de commencer à « devenir adulte », sans grande envie.

Elle devient créatrice de contenu historique

Au lieu d’entrer dans une case, elle a poursuivi le plus beau projet de sa vie : voyager. Elle a commencé à explorer son propre pays et ses régions.

Passionnée d’histoire depuis toujours, Jacklynn a profité de ses week-ends et de ses jours de congé pour visiter des sites historiques à travers le Royaume-Uni. Très vite, les châteaux sont devenus ses « endroits préférés ».

Elle a créé des comptes Instagram et TikTok pour partager ce qu’elle apprenait et ce qu’elle ressentait lorsqu’elle se trouvait dans ces lieux.

Avec environ cinq abonnés au départ, elle pensait que presque personne ne verrait ses publications, ce qui lui donnait la liberté de « s’extasier » ouvertement sur l’histoire, explique-t-elle.

À sa plus grande surprise, son audience a fini par s’agrandir à la vitesse de l’éclair. Aujourd’hui, elle est suivie par 665 000 abonnés sur Instagram, tandis que plus de 240 000 personnes suivent sa page TikTok.

Grâce à cette solide communauté, elle a pu décrocher des collaborations et attirer l’attention des marques. Un an plus tard, elle a fait de la création de contenu historique son activité à temps plein.

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Une vie enrichissante

Si Jacklynn n’avait jamais envisagé d’exercer un tel job, son parcours scolaire montre que l’histoire occupait déjà une place importante dans sa vie.

Très douée dans cette matière à l’école, elle a envisagé d’étudier l’archéologie avant de choisir le stylisme à l’université. Par ailleurs, à l’adolescence, elle appréciait les ventes d’antiquités, les vide-greniers et les émissions spécialisées.

Ses récents voyages l’ont menée sur des sites qu’elle estime vieux d’environ 6 000 ans, en Égypte, au Japon, où elle a passé plusieurs nuits dans un temple du mont Kōya.

Au pays du soleil levant, elle a pris son petit-déjeuner avec des moines bouddhistes et assisté à leurs chants matinaux, une expérience qu’elle décrit comme une immersion dans « l’histoire vivante ».

Pour l’instant, la jeune femme ignore à quoi va ressembler la prochaine étape de sa carrière. Néanmoins, elle envisage de créer une agence de voyages spécialisée dans le tourisme historique.

« Il y a tellement de directions différentes que cela pourrait prendre. J’ai hâte de voir où cela va me mener », conclut-elle.

Un beau programme !