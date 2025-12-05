Une policière s'affiche sur OnlyFans en uniforme pendant son arrêt maladie et créé la polémique

En Argentine, une agente de police a été suspendue de ses fonctions après que sa hiérarchie ait découvert le compte OnlyFans de cette dernière. On lui reproche notamment d’avoir posé pour des photos érotiques avec son uniforme.

Au sein de la police de Buenos Aires, en Argentine, l’affaire a créé un véritable scandale. Nicole Gabriela V., policière âgée de 25 ans, a profité d’un arrêt maladie, pendant lequel elle n’était payée qu’à 50% de son salaire, pour ouvrir un compte OnlyFans et arrondir ses fins de mois.

Interrogée par le média La Gaceta, elle assure que ce choix a été motivé par des raisons financière car sa moitié de salaire ne suffisait pas à payer son traitement :

« Lorsque nous sommes en congé ou suivons un traitement prolongé, la police prélève la moitié de notre salaire. Je gagnais 600 000 pesos (350 euros) et cela ne suffisait même pas à payer mes médicaments. »

Crédit photo :Nicole Gabriela V.

La jeune femme assure qu’en un mois, ses vidéos suggestives lui ont permis de gagner l’équivalent de dix mois de salaire. Sa hiérarchie a peu goûté l’initiative et Nicole Gabriela V. a été suspendue de ses fonctions.

Un scandale qui relance le débat sur les salaires dans la police

L’affaire est d’autant plus sensible que la policière s’est affichée en ligne en uniforme officiel. En trente jours, ses vidéos lui auraient rapporté 6 millions de pesos (soit environ 3 540 euros). Mais pour la police, ces images « portent gravement atteinte au prestige de l’institution » et constituent un « usage inapproprié » de l’uniforme.

Crédit photo :Nicole Gabriela V.

Maman d’une fille de huit ans, la jeune femme s’attendait à être sanctionnée mais s’avoue dépassée par l’ampleur prise par cette affaire. Au-delà du compte OnlyFans et des contenus érotiques, c’est surtout le port de l’uniforme qui a causé le courroux de son employeur.

« Je savais que je pouvais avoir une infraction administrative, mais je ne pensais pas que cela prendrait de telles proportions. Ça tourne au scandale, et je ne m’attendais pas à ce que cela arrive ».

Crédit photo : Nicole Gabriela V.

En Argentine, cette sulfureuse affaire relance indirectement le débat sur le niveau des salaires dans la police, qui plus est dans un pays durement touché par l’inflation. Les faibles rémunérations contraindraient de nombreux fonctionnaires à cumuler plusieurs emplois pour boucler les fins de mois.