Une famille originaire de Floride a passé plusieurs mois dans une maison louée sur Airbnb au Portugal. Le séjour était tellement long que le propriétaire leur a vendu la maison.

En 2020, une famille originaire de Floride et composée de trois personnes a décidé de partir pour un voyage de six mois à travers l’Europe. Pendant son séjour, la famille a loué une maison sur Airbnb au Portugal, en pleine campagne, près de Coimbra. Immédiatement, les Américains sont tombés amoureux de la région.

La famille a prolongé de nombreuses fois son séjour dans la maison sur Airbnb, à tel point que le propriétaire du logement lui a proposé de lui vendre.

Ils déménagent au Portugal

Les Américains ont accepté l’offre et ont vécu dans cette maison sans hésiter. L’une des principales raisons du déménagement était le coût de la vie, bien moins élevé qu’aux États-Unis. Au Portugal, la vie est bien plus abordable. Les logements sont notamment moins chers. À Miami, le prix de vente médian d’une maison est de 363 000 dollars, contre moins de 250 000 dollars au Portugal.

Les produits de première nécessité, comme les médicaments et les courses, sont également moins chers. C’est également le cas des péages routiers, qui sont bien plus abordables que ceux des États-Unis. Ce constat a également fait par une femme qui a quitté New York pour le Portugal avec ses deux enfants.

Une vie plus abordable

En Floride, la famille de trois personnes dépensait environ 135 euros par semaine pour les produits de première nécessité. Au Portugal, elle ne dépense pas plus de 73 euros par semaine. Elle peut également manger au restaurant pour trois pour 28 euros, contre 50 en Amérique. C'est également le cas de cet homme qui est parti des États-Unis pour vivre au Portugal et dont les dépenses ont été divisées par deux.

La famille a également été séduite par l’accueil des Portugais. Quand les nouveaux habitants ont emménagé dans la maison, ils ont été accueillis par leurs voisins qui leur ont offert chaque semaine des produits fraîchement cueillis.

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La beauté du Portugal

Cerise sur le gâteau : les paysages sont magnifiques au Portugal. Bien que la famille reconnaisse que certains coins de Floride sont très beaux, elle a été séduite par son pays d’accueil. Comme le précise Business Insider, le Portugal a des paysages préservés, des montagnes majestueuses, des sentiers de randonnée magnifiques ainsi que des piscines naturelles.

En définitive, la famille ne regrette pas d’avoir déménagé et se plaît beaucoup plus au Portugal qu’aux États-Unis.