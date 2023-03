Découvrez cet incroyable Airbnb au Japon situé dans un village isolé !

Et si vous dormiez dans une vieille maison japonaise datant de presque un siècle, totalement rénovée, mais qui fût longtemps abandonnée ? Zoom.

Envie de vous évader ? Si vous prévoyez des vacances au Japon, un Ryokan d’exception pourrait bien vous offrir une nuit inédite. Kajiyama, âgé de 40 ans, est l’heureux propriétaire d’une vieille maison japonaise située à Tamatori, un charmant village entouré de forêts de bambous et de rizières dans la région de Shizuoka.

À voir aussi

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Un logement abandonné entièrement rénové

Après avoir voyagé à travers le monde et vécu au Népal avec son épouse aujourd’hui décédée, Kajiyama a décidé de revenir dans son village il y a quelques années et de lancer sa maison d’hôtes. Dans le village, de nombreuses maisons étaient vétustes et abandonnées, il a eu donc l’idée de trouver la perle rare et de la rénover entièrement. Suite à de nombreuses visites, un jour, au détour d’une rue, il l’a trouvée. Après de longues négociations avec les propriétaires : ils se sont mis d’accord pour que Kajiyama prenne soin de cette maison familiale en la rénovant.

Durant de longs mois, il a dû se débarrasser des ordures présentes dans la demeure. Puis, il a rénové la maison : “J’ai décidé de réutiliser tous les meubles que je pouvais de la maison d'origine. Les choses dont je n'ai pas besoin, je les jette, et les choses que je pensais devoir garder, je les ai gardées", a-t-il confié à Insider. Il a également réutilisé des matériaux d'autres maisons abandonnées qui devaient être démolies : "Je n'avais pas beaucoup d'argent, alors je cherchais généralement une autre maison traditionnelle. Avant que quelqu'un ne démolisse la maison, j'obtenais du vieux bois, des portes et des fenêtres”.

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Une location Airbnb

Après deux ans de rénovation, les travaux étaient achevés. Kajiyama estime qu'il a dépensé entre 40 000 et 50 000 dollars pour l'ensemble du projet, y compris la réparation de la maison d'hôtes et de l'ancienne usine de thé vert où il vit actuellement. Désormais, la maison d'hôtes de Kajiyama, qui dispose de trois chambres, est disponible à la location pour 120 $ la nuit sur Airbnb, soit 120€. Avis aux voyageurs, la maison d'hôtes est située entre les grandes villes de Tokyo et de Kyoto et est accessible en train. Alors, envie d’y faire une halte ?

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley

Crédit : Yui Valley