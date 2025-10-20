Cette région française est la préférée des touristes pour sa gastronomie

De plus en plus de touristes choisissent leur destination en vacances en fonction... de la gastronomie locale ! Voici la région française qui attire le plus de visiteurs pour sa cuisine.

Quand on veut partir en vacances, il existe plusieurs critères à prendre en compte comme le taux d’ensoleillement, les promenades à faire dans les alentours, le dépaysement ou encore… la gastronomie. En effet, il s’agit d’un critère important pour de nombreux touristes désireux de se faire plaisir pendant leurs vacances.

Crédit photo : iStock

C’est notamment le cas des Français qui privilégient de plus en plus les destinations locales en fonction de la gastronomie. Selon une enquête réalisée par l’IFOP pour Aibnb et relayée par TF1 Info, la cuisine est un critère clé pour 3 Français sur 4.

“Près de 70% des Français se renseignent sur les bonnes adresses de restaurants ou de producteurx locaux avant de réserver leur séjour”, indique le communiqué de presse de l’étude.

En vacances, les Français sont donc nombreux à vouloir parcourir les marchés locaux pour découvrir de nouvelles saveurs. Mais parmi les régions françaises, laquelle est la plus appréciée pour sa gastronomie ?

La gastronomie au coeur des vacances

Fin du suspense, il s’agit de la Bretagne. Cette région est particulièrement appréciée des touristes pour sa gastronomie, et pour cause : de nombreuses spécialités bretonnes ravissent nos papilles. C’est le cas de la traditionnelle galette, du cidre ou encore du kouign-amann.

Crédit photo : iStock

En deuxième place du classement, on retrouve l’Occitanie, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Nouvelle-Aquitaine et du Grand Est.

“Côté spécialités régionales, le cassoulet, la choucroute, la bouillabaisse, l’aligot et la galette bretonne se hissent dans le top 5 des spécialités à absolument déguster pendant les vacances”, indique Airbnb dans un communiqué de presse.

Bien que certains de ces plats fassent partie des 10 plats régionaux les plus caloriques de la gastronomie française, ils permettent à coup sûr de se faire plaisir. En plus de vouloir bien manger, les touristes veulent accompagner leur repas avec un bon vin. Pour cela, ils sont nombreux à se rendre en Bourgogne afin de visiter les vignobles et les caves de la région.