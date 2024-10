Voici les 10 plats régionaux les plus caloriques de la gastronomie française

On vous révèle aujourd'hui quels sont les plats français les plus caloriques.

La gastronomie française est un art de vivre, on ne vous apprend rien.

Les plaisirs de la table font en effet partie de notre patrimoine culturel et restent très appréciés à l'étranger. Le nombre de plats typique de chez nous qui sont servis chaque année, aux quatre coins du monde en atteste. La cuisine de notre pays demeure une référence en la matière et c'est peu de le dire.

On ne mesure peut-être pas assez la chance que l'on a d'avoir ce que l'on pourrait appeler cette exception culinaire, car cela va de soi. Or, ce n'est pourtant pas le cas partout.

Si notre gastronomie s'avère très variée, avec des spécialités dans toutes les régions, elle est aussi très riche en calories et ça, on a un peu tendance à l'oublier, bien que nos balances nous le rappellent de temps à autre.

Voici les 10 spécialités les plus caloriques de la cuisine française

Vous l'ignorez peut-être - ou alors vous l'occultez volontairement afin d'assouvir vos plaisirs coupables - mais certains de nos plats traditionnels sont extrêmement caloriques. Si ce n'est pas un problème en soi, il vaut mieux être au courant des apports que l'on sert dans nos assiettes, surtout si l'on souhaite adopter une alimentation plus saine et équilibrée.

10 - Le cassoulet

Spécialité du Languedoc et plus précisément de Castelnaudary, dans l’Aude, le cassoulet aurait vu le jour à l'époque de la gu3rre de Cent Ans. Autrefois préparé avec des fèves, il est désormais cuisiné avec des haricots blancs et de la viande (confit de canard, jarret de porc, saucisses, ou encore lard). Un cassoulet contient entre 130 et 160 calories pour 100 grammes.

9 - Le bœuf bourguignon

Plat typique de la Bourgogne (comme son nom l'indique), le bœuf bourguignon est un ragoût à base de viande bovine, arrosée de vin rouge et mijotée avec des carottes, des oignons, des lardons ainsi que des champignons. Pour ce mets, comptez 160 calories pour 100 grammes.

8 - Le welsh

Plat traditionnel du Nord, le Welsh est d'origine galloise. Il est préparé à base de fromage de Cheddar, de jambon et de bière. On le sert généralement sur une tranche de pain grillé avec un œuf et des frites. Ce plat contient 162 calories pour 100 grammes.

7 - L'aligot

Élaboré au XIIe siècle par des moines de l'Aubrac, l’aligot est une spécialité à base de purée de pommes de terre, dans laquelle on ajoute de la crème, du beurre, de la tome d’aligot, mais aussi de l'ail. Célèbre pour son aspect très élastique, l'aligot est une spécialité assez calorique (180 calories pour 100 grammes).

6 - La fondue savoyarde

Plat classique que l'on sert traditionnellement en hiver, la fondue savoyarde nous vient de la montagne. Ses véritables origines remontent à la fin du XIXe siècle. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas en Savoie que ce plat a été inventé, mais bien en Suisse, dans la ville de Zurich. La recette la plus courante mentionne trois fromages savoyards que sont le Beaufort, l’Abondance mais aussi le Gruyère (ou l’Emmental). Ce qui explique son très fort apport calorique (230 calories pour 100 grammes).

5 - Le confit de canard

Vient ensuite le confit de canard avec 300 calories pour 100 grammes. Très prisé, ce plat est une spécialité du sud-ouest. Henri IV, originaire du Béarn, en raffolait. On le cuisine avec des oiseaux gras, qui sont cuits dans leur graisse pendant au moins 2 heures, à 70° ou 85°.

4 - La fondue bourguignonne

Originaire non pas de Bourgogne, mais de... Suisse (encore), la fondue bourguignonne a été mise au point en 1948 par Georges Esenwein, à Lausanne. Le plat tient son nom des ingrédients de la recette, qui utilise notamment de la viande charolaise et des vins rouges de Bourgogne. Il faut compter 320 calories pour 100 grammes.

3 - La raclette

À la troisième place de ce classement des plats les plus caloriques de la cuisine française, on retrouve la traditionnelle raclette. Désolé de vous décevoir, mais la raclette est en effet l'un des plats les plus caloriques de notre gastronomie, avec 350 calories pour 100 grammes. Vous vous en doutiez certainement. Inventé par des bergers suisses, ce plat mêle fromage, charcuterie et pommes de terre pour un plaisir gustatif jamais démenti.

2- Le Kouign-amann

Avec 500 calories pour 100 grammes, le célèbre dessert breton est au deuxième rang de ce classement. Signifiant « gâteau au beurre », en langue bretonne, leKouign-amann a été inventé en 1860 dans la ville de Douarnenez.

1- Le foie gras

Connu dans le monde entier, le foie gras, mets typique du sud-Ouest, s'avère être la spécialité la plus calorique de la gastronomie française avec 535 calories pour 100 grammes. On en consomme généralement lors des traditionnelles fêtes de fin d'année.

