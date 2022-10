Découvrez les hôtels sous-marins les plus incroyables du monde

Situés dans le monde entier, ces lieux construits sous l’eau sont inédits. Et il est possible de s’y rendre !

Et si vous pouviez visiter la face cachée de l’océan ? C’est possible grâce à des lieux insolites situés sous la surface de la mer. Oui, vous avez bien lu. Certains architectes se sont lancé le pari fou de construire des établissements luxueux et inédits sous l’eau dans plusieurs pays du monde. De quoi offrir aux voyageurs des souvenirs merveilleux et d’y découvrir des fonds marins incroyables.

Que ce soit en Chine, à Dubaï, à Singapour, aux Maldives ou même en Australie, ces lieux vont vous faire halluciner, comme l'indique AD Magazine. Avis aux amateurs de vie sous-marine…

Le Resort World Sensota à Singapour

Dans cet hôtel composé de 11 suites, se trouve une chambre sous-marine avec une vue imprenable sur plus de 40 000 animaux marins. Il y a de quoi en prendre plein les yeux.



Crédit : Roslan Rahman

Le Muraka aux Maldives

Quoi de mieux qu’un voyage romantique aux Maldives pour vivre une expérience inédite ? The Muraka, situé sur l'île Conrad Rangali, est un établissement de luxe unique où la chambre est à 5 mètres de profondeur dans l'océan Indien.



Crédit : Justin Nicholas

Le Manta Resort en Tanzanie

Si vous rêvez de voir des raies manta de vos propres yeux, le Manta Resort sur l'île de Pemba, en Tanzanie, est le lieu idéal. Située sur une plateforme flottante, la chambre d'hôtel est entièrement immergée sous l’eau.



Crédit : The Manta Resort

Ossiano à Dubaï

Ce restaurant sous-marin est à couper le souffle. Il propose aux clients une dégustation gastronomique sous l’eau. Voyage garanti.



Crédit : Victor Romero

La serre de corail en Australie

Situé en Australie, le photographe britannique Jason deCaires Taylor a créé une serre de corail sous-marine. Oui, vous avez bien lu. La structure de 165 tonnes est conçue pour évoluer au fil du temps à mesure que la vie marine s'installe lentement, comme le précise AD Magazine. Il est possible de la visiter en plongée.



Crédit : Jason deCaires Taylor

L’Atlantis Sanya en Chine

Situé sur l'île de Hainan au large des côtes chinoises, l'hôtel Atlantis Sanya nous plonge dans un univers féerique. Les suites Poséidon ou Neptune sont entièrement immergées dans l’eau.



Crédit : Emmanuel Wong

Alors, lequel préférez-vous ?