Voici le Coralarium, une œuvre d'art vivante unique au monde

Et si l’on vous disait qu’il existe une exposition sous-marine inédite à découvrir lors de vos prochaines vacances ?

Vous aimez l’art, la plongée sous-marine, avec ou sans bouteille, et vous êtes passionné.e par les océans ? Alors, cette exposition d’art inédite devrait autant vous intriguer que vous plaire. L’établissement Sirru Fen Fushi - Private Lagoon Resort, situé à une heure d’hydravion de Malé, capitale des Maldives, a décidé d’offrir à ses voyageurs une expérience unique. Comment ? En leur proposant la découverte d’une exposition sous l'eau, mais aussi en la faisant participer à la restauration de la vie sous-marine et du corail.



Crédit : SirruFenFushiPrivateLagoonResort

Situé au centre d’un des plus grands lagons des Maldives, à quelques mètres d'une plage de sable blanc, se trouve un cube semi-immergé dans l’eau turquoise de l’atoll de Shaviyani. Cette structure réalisée à partir de matériaux non toxique et au pH naturel ne contient aucun polluant pour la flore marine, mesure six mètres de haut dont trois mètres qui sont immergés en profondeur. Elle se démarque par son design résolument moderne et intriguant, inspiré du corail naturel et de ses formes. Son nom ? Le Coralarium. Cette œuvre d’art regorge de surprises, puisqu’elle est une sorte de musée naturel, sous l’eau.



Crédit : SirruFenFushiPrivateLagoonResort

Le Coralarium : quand l’art s’invite dans l’océan pour la bonne cause

Alors qu’à l’origine le cube a été créé par l’artiste Jason deCaires Taylor, en 2018, l’établissement a choisi de lui donner une nouvelle dimension en 2025. Avec la température des océans qui augmente, le réchauffement climatique global et précisément le phénomène El Nino qui a touché les Maldives en 2016, 60% du corail sous-marin a été détruit. Dans le cadre de la restauration du corail et de la vie sous-marine, le Sirru Fen Fushi - Private Lagoon Resort a donc lancé sa première plantation de corail sous-marin dans la structure du Coralarium dans le cadre d’une restauration de la biodiversité marine.

Le but ? Attirer de nombreux poissons et espèces d'algues, et en faire la nurserie parfaite pour qu’ils s’y développent. Le design unique du Coralarium permet ainsi aux animaux sous-marins de se créer leur nouvelle maison, préservée de toute pollution.





Crédit : SirruFenFushiPrivateLagoonResort



L’exposition sous-marine qui favorise la restauration du corail

Après une première plantation du corail le 15 janvier 2025, une nouvelle action de restauration s’est déroulée le 9 février dernier. D’autres structures, comme une raie manta ou une bicyclette conçues en matériaux non toxiques pour les poissons et coraux, ont été immergées près du Coralarium afin de permettre à de nombreuses autres espèces de s’y accrocher pour en faire leur nouveau terrain de jeu et de vie. Qui a dit que la biodiversité n’était pas fascinante ?

Crédit : SirruFenFushiPrivateLagoonResort

Avec cette installation, le Sirru Fen Fushi - Private Lagoon Resort se démarque par sa volonté de protéger et de reconstruire un écosystème face au réchauffement climatique. C’est aussi une façon d’éduquer au maximum les visiteurs sur la durabilité et la biodiversité, ainsi que sur l’importance de la réhabilitation et protection des océans. Bien entendu, les clients de l’établissement sont sensibilisés sur la conservation de la biodiversité marine via des activités proposées au sein de l’établissement. Il est aussi possible de plonger dans l’eau turquoise et de découvrir, avec un masque et tuba, la beauté de cette exposition naturelle sous l’eau, favorisant la restauration du corail et de la biodiversité. Une expérience unique qui vaut la peine d’être vécue...

Crédit : SirruFenFushiPrivateLagoonResort