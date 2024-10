36 heures après sa disparition mystérieuse, elle est retrouvée saine et sauve par une chienne malinois

À Vernet-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, une mère de famille a été retrouvée ce mercredi 9 octobre après avoir disparu pendant 36 heures. C’est le flair d’une jeune chienne malinois qui a retrouvé la disparue désorientée.

Uwicca n’a qu’un an et demi, mais déjà un sauvetage à son actif ! Cette jeune chienne malinois a mis un terme aux recherches entamées la veille pour retrouver Gosia, une kinésithérapeute polonaise vivant à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) depuis plus de 10 ans.

Les circonstances de sa disparition restent totalement floues suite au témoignage de son mari Bartosz. Ce dernier explique à la police que son épouse a quitté soudainement leur domicile, le lundi 7 octobre vers 23h30 alors que l’orage tonnait, pendant qu’il était sous la douche. La jeune femme est partie avec seulement un sac à dos, sans explications, et ne reviendra pas chez elle pendant la nuit.

Son mari alerte les autorités qui entament leurs recherches dès le lendemain matin. Les recherches sont vaines et d’autres habitants tentent d’apporter leurs efforts. Le mercredi 9 octobre, une habitante nommée Alli décide de sortir avec sa chienne Uwicca, pensant qu’elle pourrait être utile. Malgré son jeune âge, la chienne est déjà dressée pour la recherche de personnes disparues.

“Je décide de sortir ma chienne en sachant qu’une femme est portée disparue, et avec l’idée d’aller proposer mon aide. Elle se met à aboyer d’une manière étrange en fixant le champ derrière. À sa voix, je comprends qu’elle repère quelque chose d’anormal”.

La jeune femme retrouvée désorientée

C’est ainsi que l’habitante franchit un portail et aperçoit une femme, visiblement désorientée, avec les vêtements couverts de terre et marchant en chaussettes. Elle reconnaît tout de suite la jeune femme dont le visage est affiché sur les avis de recherches.

Selon Alli, la jeune femme semblait chercher son téléphone et elle ignorait qu’elle était recherchée. Elle se plaignait également d’un mal de tête intense et semblait en état de choc. Selon son mari, Gosia aurait pu glisser pendant l’orage et perdre connaissance.

Transportée à l’hôpital pour des examens, son état physique n’était pas jugé préoccupant. En revanche, les circonstances de sa disparition restent le sujet de nombreuses interrogations que les gendarmes tenteront d’éclaircir.