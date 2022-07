Un chien sauve la vie de trois bébés ratons laveurs pris au piège dans une benne à ordures

Au cours d'une promenade matinale, en juin dernier, Toby a senti qu'une poubelle se trouvant à proximité abritait quelque chose de particulier. Le chien de sauvetage s'est immédiatement mis en action, entraînant sa propriétaire avec lui.

Crédit : Rebecca Brooks

Là, le duo est tombé sur trois petits bébés qui avaient désespérément besoin de leur aide. « Je l'ai vu regarder vers le nord et les oreilles dressées. Dans notre rue, nous avons vu de nombreuses créatures, grandes et petites, notamment des cerfs, des dindes, des ratons laveurs et des opossums, j'ai donc cherché ce sur quoi il se concentrait. C’est alors que j'ai entendu des bruits de grattage et que j'ai vu deux petites pattes noires qui essayaient d'atteindre le haut de la poubelle. Nous nous sommes approchés et c'est alors que j'ai remarqué que trois bébés ratons laveurs essayaient de sortir, mais la poubelle était trop haute pour qu'ils puissent le faire » a déclaré Rebecca Brooks.

L'intuition de Toby a conduit à une découverte surprenante. C’est ainsi que Rebecca Brooks et Toby se sont précipités à la maison pour trouver quelque chose pour aider à mettre les bébés en sécurité. « Je me suis précipitée à l'intérieur pour réveiller ma fille pour qu'elle m'aide. Elle s'est levée tout de suite et a mis ses chaussures. J'ai attrapé le balai et nous sommes sortis » a expliqué la propriétaire de l’animal dont l’intuition en a sauvé d’autres.

Voici la vidéo du sauvetage ici :

Les bébés ont accepté l'offre d'aide avant de s'arrêter pour remercier silencieusement le duo de sauveteurs. Et ce n'est pas la première fois que Rebecca Brooks et Toby viennent ensemble en aide à la faune sauvage. « Nous avons sauvé un raton laveur plus gros il y a un an environ avec l'aide de l'échelle d'un voisin. Je vais trouver une échelle bon marché ou un morceau de bois quelque part à garder près du bac pour les futurs sauvetages. Je ne voulais pas que les bébés soient enterrés ou aient trop chaud. Je suis tellement reconnaissante qu'ils aient compris ce que nous essayions de faire. Et Toby a été incroyable. Pas un seul aboiement ou grognement pendant tout ce temps » a confié la jeune femme.

Crédit : Rebecca Brooks

Crédit : Rebecca Brooks

Un acte de solidarité rare

Normalement, les bacs restent fermés. S'ils sont ouverts, ce n'est pas pour longtemps. Et des animaux en détresse peuvent ainsi y être enfermés par erreur. Heureusement, cette fois-ci, la lucidité et l’altruisme de Toby ont permis de leur sauver la vie. Un grand bravo à lui pour son incroyable acte de solidarité envers une espèce différente de la sienne, ce qui n’est pas si courant dans la nature, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

