Des scientifiques ont mené une expédition pour en savoir plus sur la faune qui peuple la Papouasie. Sur place, ils ont découvert un mammifère disparu depuis 60 ans.

Certains animaux disparaissent pendant tellement longtemps que l’on finit par penser que l’espèce est éteinte. Pourtant, ils peuvent se faire très discrets pendant des décennies et réapparaître plus tard. C’est par exemple le cas de la taupe dorée qui a été retrouvée après 90 ans d’absence. Une grenouille retrouvée au Chili après plus de 130 ans sans observation scientifique illustre également ces réapparitions.

En 2023, une autre espèce a été retrouvée par des scientifiques dans les monts Cyclopes en Papouasie indonésienne. Il s’agit de l’échidné à long bec d’Attenborough. Cela faisait plus de 60 ans que cette espèce n’avait pas été repérée par les scientifiques.

Une expédition dangereuse

En effet, la dernière découverte d’un échidné à long bec d’Attenborough a été faite par un botaniste néerlandais, en 1961. Cette fois, ce sont des scientifiques de l’université d’Oxford qui ont fait sa rencontre.

Pour cela, les chercheurs sont partis en expédition pendant quatre semaines dans les monts Cyclopes. Ils ont été confrontés à de multiples dangers puisqu’ils ont vécu un tremblement de terre, tandis qu’un membre de l’équipe s’est fracturé le bras à deux endroits et un autre a contracté le paludisme. Un troisième membre a quant à lui eu une sangsue dans l’oeil pendant un jour et demi.

Malgré ces péripéties, le groupe a pu poser plus de 80 caméras pour filmer les espèces vivant dans les monts Cyclopes. C’est grâce à cette installation que l’échidné à long bec d’Attenborough a été identifié. James Kempton, biologiste, a fait cette découverte en observant les images prises par l’une des caméras.

“J’ai ressenti une grande euphorie, et aussi un soulagement après avoir passé tant de temps sur le terrain sans récompense jusqu’au tout dernier jour. J’ai crié à mes collègues qui étaient encore là : “On l’a trouvé, on l’a trouvé !” J’ai couru de mon bureau au salon et j’ai serré les gars dans mes bras”, a confié James Kempton.

Un animal difficile à repérer

L’échidné à long bec d’Attenborough doit son nom au célèbre documentariste et défenseur de l’environnement Sir David Attenborough. Cet échidné est un animal timide et nocturne, qui vit dans des terriers, raisons pour lesquelles il peut être difficile de le repérer. Il se nourrit principalement d’insectes, de vers de terre et de termites. Selon une description faite par ABC, il possède les pics du hérisson, le museau du fourmilier et les pattes d’une taupe.

Cet animal a une importance culturelle pour les locaux puisqu’il fait partie d’une tradition ancestrale. Quand un conflit éclatait dans la région, au lieu de faire la guerre, les locaux se divisaient en deux groupes. L’un partait dans les monts Cyclopes à la recherche d’un échidné tandis que l’autre prenait la mer pour traquer le marlin. Ces deux créatures sont difficiles à trouver et leur capture pouvait prendre des décennies, voire des générations entières. Une fois qu’elles étaient découvertes, le conflit était terminé.

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D’autres espèces découvertes

L’échidné à long bec d’Attenborough fait partie des espèces en danger critique d’extinction selon la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN. En plus de découvrir cette espèce rare, l’expédition des scientifiques a permis de réaliser une évaluation de la faune des monts Cyclopes, afin de savoir quels animaux vivent à cet endroit.

Plusieurs espèces d’insectes inconnues ont été découvertes ainsi qu’un genre nouveau de crevettes terrestres et arboricoles. Des espèces souterraines comme des araignées aveugles et un scorpion fouet ont été trouvées dans un réseau de grottes inexploré. Récemment, deux marsupiaux que l’on croyait éteints depuis 6 000 ans ont également été découverts en Papouasie.

Cette expédition a permis d’en savoir plus sur les espèces qui peuplent les monts Cyclopes, et montre l’importance de protéger cet environnement menacé.