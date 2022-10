Alerte job de rêve : devenez assistant canin et soyez payé 27 000 euros par an pour prendre soin d'un groupe de chiots

Alerte job de rêve : une association britannique cherche un assistant canin pour prendre soin d’un groupe de chiens. Le salaire ? 27 000 euros par an.

C’est bien connu : le chien est le meilleur ami de l’homme. Cela tombe bien, l’association caritative britannique Guide Dogs vient de partager une offre d’emploi qui devrait ravir les amoureux des bêtes.

En effet, elle est en quête d’un assistant scientifique canin pour une durée d’un an, précise The Mirror. À noter que la mission aura lieu à Leamington Spa, une ville thermale située dans le comté du Warwickshire (centre de l’Angleterre).

Un job de rêve au contact des chiens

La fiche de poste consiste à prendre soin tout au long de la journée d’un groupe de chiots qui suivent une formation pour devenir des chiens-guides pour les personnes souffrant de cécité partielle ou totale.

«Ce rôle important sera centré sur le bien-être de nos chiots : il s'agira d'apprendre à les connaître, d'interagir et de s'engager avec eux pour qu'ils deviennent des chiens guides heureux et en bonne santé», a expliqué la directrice scientifique du programme.

Sur place, l’assistant scientifique devra dans un premier temps faire en sorte que les boules de poils se sentent bien. Mais ce n’est pas tout ! Il travaillera également avec les éducateurs canins et contribuera aux évaluations du comportement des pensionnaires. Enfin, sa dernière tâche se résume à soulager les équipes dans la collecte des données et l’administration du projet.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce travail est assez bien payé : 27 000 euros par an. Toutefois, un tel job nécessite un certain savoir-faire : au moins deux ans d’expérience dans le métier animalier, un diplôme en lien avec la science animale et des compétences administratives.