Un enfant de 2 ans battu à mort par ses grands-parents pendant que sa mère était au téléphone

Le procès pour le meurtre d’un enfant en bas âge s’est ouvert outre-Manche, quatre ans après les faits. Ses grands-parents et sa mère sont les principaux suspects.

Un procès s’est ouvert outre-Manche, il y a quelques jours pour le meurtre de Ethan Ives-Griffiths, 2 ans. Selon l’enquête, l’enfant en bas âge aurait été battu à mort par ses grands-parents alors que sa mère était à l'étage sur son téléphone, relate The Mirror. Les faits se sont déroulés en août 2021.

Michael Ives, 47 ans, et Kerry Ives, 46 ans, sont accusés de meurtre et « d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant et de cruauté envers un enfant », poursuit le média britannique. Leur petit-fils est décédé des suites de graves blessures à la tête alors qu’il se trouvait à leur domicile de Garden City, dans le nord du Pays de Galles.

La mère du petit Ethan, Shannon Ives, 28 ans, est également accusée d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant et de cruauté envers un enfant. Tous les trois nient les accusations. Pourtant, le couple avait choisi de « rejeter la faute sur leur propre fille » et aurait conclu un pacte de « silence » après le drame.

Les grands-parents et la mère de Ethan mis en cause

Crédit photo : The Mirror

Pendant le procès, l’accusation a rappelé que la mère de Ethan se trouvait à l’étage et utilisait son téléphone pendant que son fils subissait de violentes blessures. L’accusation a donc conclu que Shannon n’était pas responsable du sort tragique de son fils.

Durant le procès du 9 juin dernier, le tribunal a également appris que le petit Ethan avait été inscrit au registre de protection de l'enfance un mois avant sa mort. Les assistants sociaux ont indiqué que Ethan était « gravement maigre et couvert d'ecchymoses » lorsqu’il a été retrouvé au domicile familial.

Crédit photo : The Mirror

Devant de telles constatations, la juge Caroline Rees a déclaré : « L'accusation affirme que le séjour d'Ethan au domicile des premier et deuxième accusés a été extrêmement pénible et qu'il a été pris pour cible par les accusés, victime de maltraitance et de négligence ». Elle a ajouté que l’enfant avait été exposé à une « brutalité banale ». Tandis qu’un expert explique que l’enfant avait éprouvé « détresse, douleur et misère dans les jours et les semaines précédant sa mort ».

La juge a reconnu la négligence des grands-parents qui ont « immédiatement collaboré pour dissimuler la vérité sur la cause du malaise fatal [de Ethan] » qu’ils ont évoqué. Quant à Shannon, la juge a déclaré que la mère de famille était au courant de la violence de ses parents mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour protéger son fils. Après avoir été transporté à l’hôpital, Ethan est décédé de ses blessures au cerveau le 16 août. Le procès se poursuit.