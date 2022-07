Pour adopter un animal de compagnie, il vous faudra ce nouveau document !

Vous comptez adopter prochainement un animal de compagnie ? Attention : un certificat de connaissance sera exigé. On vous explique.

Le gouvernement a créé la loi du 30 novembre 2021 pour la protection des animaux et limiter ainsi les abandons. Ce dispositif consiste à remettre un “certificat de connaissance” aux propriétaires d’un nouvel animal de compagnie afin de les responsabiliser.



Crédit : Unsplash

Une loi qui entre en vigueur

À compter du 1er octobre 2022, ce certificat sera remis à chaque acquisition d’un animal, comme le rapporte le site 30 Millions d’amis. L'objectif de cette loi ? Limiter les abandons, responsabiliser les adoptions et réduire les dérives autour de l’acquisition d'animaux de compagnie.

Crédit : Unsplash

Ce certificat d’engagement et de connaissance sera doté d’une “mention manuscrite par laquelle le nouvel acquéreur s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal“, comme l'indique l'association. Il précisera également “les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux” de l’animal selon son espèce.

Par ailleurs, un “contrat d'accueil" sera également exigé. Le but ? Sensibiliser et informer sur les besoins d’un animal de compagnie, notamment sur l'hébergement, l’alimentation, le sevrage, les soins médicaux, l’identification, etc. Une belle avancée.

Pour rappel, durant l’été 2021, plus de 16 000 animaux avaient été abandonnés.



Crédit : Unsplash