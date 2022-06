Découvrez les photos récompensées au BigPicture Natural World Photography Contest 2022

Le BigPicture Natural World Photography Contest vient de dévoiler les photos lauréates de son édition 2022. Chaque année, l'Académie des sciences de Californie organise cet événement pour célébrer la biodiversité de la Terre.

Crédit : Tom Shlesinger / Karine Aigner

La grande gagnante de cette année, Karine Aigner, a remporté le premier prix pour un regard rare sur l'étrange rituel d'accouplement des abeilles. Son cliché n'est qu'une des nombreuses photos du concours qui illustrent le comportement exceptionnel d'animaux, qu'ils soient sur terre ou sous l'eau. Par exemple, l'image de Jose Grandío représentant une hermine acrobatique est un exemple charmant de comportement que les scientifiques tentent encore de comprendre. Quelle que soit la raison de cette « danse », il est clair que nous avons de la chance d'avoir des photographes qui prennent le temps d'immortaliser ces situations uniques.

Des photos pour mieux comprendre et protéger les animaux

Qu'il s'agisse d'explorer les rituels d'accouplement ou de voir comment les animaux s'adaptent au développement humain, toutes les photographies célèbrent la beauté et le charme du monde naturel. Et, en même temps, elles nous apprennent ce qui se passe réellement dans le règne animal. Ainsi, tout en appréciant le côté artistique de ces clichés, nous sommes également poussés à en apprendre davantage sur la façon dont les animaux prospèrent ou luttent et sur ce que nous pouvons faire pour les aider.

Voici les photos récompensées au 2022 BigPicture Natural World Photography Contest :

Crédit : Bence Máté

Crédit : Tom Shlesinger

Crédit : Karine Aigner

Crédit : Jose Grandío

Crédit : David Slater

Crédit : Fernando Constantino Martínez Belmar

Crédit : Jaime Culebras

Crédit : Sitaram May

Crédit : Tom St George

Crédit : Bence Máté

Crédit : Tony Wu