Après 300 missions en 6 ans, cette chienne héroïque reçoit une médaille pour son départ à la retraite

Pendant six ans, Malice a œuvré aux côtés des gendarmes du Morbihan, effectuant près de 300 missions. Pour la récompenser de ses années de services, les gendarmes ont tenu à lui décerner une médaille.

Ce lundi 8 avril, les gendarmes du Morbihan ont organisé une cérémonie pas comme les autres. Ils ont décerné la médaille de bronze de la défense nationale à Malice, une chienne berger allemand âgée de 7 ans. Née le 22 août 2016, cette chienne a été récupérée il y a six ans par les gendarmes, alors qu’elle se trouvait à la SPA de Lorient.

Après avoir passé et réussi une formation au Centre national cynophile de la gendarmerie de Gramat, Malice a pu intégrer l’équipe cynophile du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Vannes.

Crédit photo : Gendarmerie du Morbihan

300 missions en six ans

Pendant six ans, la chienne a travaillé en binôme avec l’adjudant-chef Grégoire Baur.

“Elle a servi avec dévouement au sein de l’équipe cynophile du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Vannes. Malice a accompli des prouesses remarquables au cours de ses six années de service, totalisant plus de 300 missions. Âgée de 7 ans, cette chienne sociable et équilibrée a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire à maintes reprises”, a commenté la gendarmerie en lui rendant hommage sur sa page Facebook.

Pendant cette cérémonie, les gendarmes ont salué les “services exceptionnels” de Malice et ont confié être “fiers de son dévouement et de son engagement envers la sécurité” de la communauté. En six ans, Malice a participé à près de 300 missions et a réalisé plusieurs exploits. Elle a notamment réussi à retrouver une personne âgée en fugue d’un hôpital psychiatrique et à identifier un individu transportant une grande quantité de stupéfiants en fuite après un refus d’obtempérer.

Après ces années de labeur, il est temps pour la chienne de prendre une retraite bien méritée.