C'est la journée internationale du chien : voici les 20 races préférées des Français !

On dit souvent que les hommes ne méritent pas les chiens et c'est peut-être vrai, tant ces compagnons s'avèrent fidèles et loyaux… et surtout plein d'amour. Alors, en cette journée internationale du chien, tâchons de leur rendre dignement hommage !

La journée internationale du chien

Depuis la nuit des temps (bon, peut-être un peu moins que ça), l'homme est accompagné de divers animaux qu'il est parvenu à domestiquer au fil des décennies et des siècles. On peut compter les chevaux (qui ont surtout servi de parfaits moyens de locomotion), mais aussi les chats et les chiens.

Dans nos foyers, ces deux derniers prédominant largement et d'ailleurs, il y a toujours eu cette petite bataille entre les deux. Alors, plutôt team chat ou team chien ? Aujourd'hui, laissons cet éternel débat de côté puisqu'il s'agit, comme tous les 26 août, de la journée internationale du chien. Un moyen toujours sympathique de rendre hommage à nos plus fidèles amis tout en faisant valoir leurs droits.

Qu'il s'agisse de l'adoption, de la lutte contre les violences animales ou simplement de leur porter quelques mots doux et surtout, de gros calins, ce samedi est entièrement dédié à nos accompagnateurs canidés. Vous en avez peut-être même un ou plusieurs chez vous, alors n'hésitez pas à lui ou leur manifester votre amour !

À l'occasion de cette journée, la Centrale Canine a dévoilé le top 20 des races de chien préférées des Français. Le classement est fait tout simplement en fonction de la répartition des races au sein des foyers en Hexagone et même si l'on a tous nos préférences (c'est quand-même très subjectif), les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sans plus attendre, voici le classement !

20 : le shih tzu (3 542 chiens en 2022)



19 : le spitz allemand (3 695 chiens en 2022)

18 : le husky de Sibérie (4 343 en 2022)

17 : le teckel (4 487 chiens en 2022)

16 : le chihuahua (4 506 chiens en 2022)

15 : le chien de cour italien (4 662 chiens en 2022)

14 : le berger américain miniature (4 744 chiens en 2022)

13 : le bouledogue français (4 791 chiens en 2022)

12 : l'épagneul breton (5 193 chiens en 2022)

11 : le beagle (6 101 chiens en 2022)

10 : le setter anglais (6 267 chiens en 2022)

9 : le staffordshire terrier américain (6 356 chiens dans le monde)

8 : le cocker spaniel anglais (6 798 chiens dans le monde)

7 : le cavalier King Charles (7 460 chiens en 2022)



6 : le retriever du labrador (8 407 chiens dans le monde)

5 : le berger allemand (8 810 chiens en 2022)

4 : le chien de berger belge (11 646 chiens en 2022)

3 : le staffordshire bull terrier (12 531 chiens en 2022)

2 : le golden retriever (14 948 chiens en 2022)

1 : le berger australien (20 018 chiens en 2022)

