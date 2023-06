Ce chat est tellement gros qu'il a besoin d'une litière... de 110 litres

Les chats qui appartiennent à certaines races, comme les Savannah ou les Maine Coon, sont connus pour leurs mensurations hors normes. C’est le cas de Dexter, un chat de 11 kilos.

Si certains chats sont tous petits et peuvent facilement tenir dans nos bras, d’autres sont plus imposants comme Dexter, un chat âgé de 7 ans aux mensurations hors normes. Ce Savannah pèse 11 kilos et mesure 89 centimètres, soit la taille d’un lynx adulte.

Crédit photo : SWNS

Dexter vit avec sa maîtresse, Laura Kay, qui s’occupe très bien de ce chat pas comme les autres. Elle dépense chaque mois plus de 100 euros pour le nourrir et lui achète des jouets pour chiens pour éviter qu’il ne s’ennuie.

“Je lui achète des jouets pour chiens parce que si je lui donne de tout petits jouets pour chats, il les détruira. Tous les arbres à chats sont trop petits pour lui, je lui ai acheté le plus grand que je pouvais trouver mais il est encore bien trop petit”, a-t-elle indiqué.

Une litière de 110 litres

En plus de cela, Laura a dû trouver une méthode pour que son animal de compagnie ait assez de place pour faire ses besoins. En effet, ce chat est si gros qu’il ne tient pas dans les litières traditionnelles vendues en animalerie. Pour que Dexter ait une litière adaptée, Laura a donc acheté un énorme bac en plastique de 110 litres.

Crédit photo : SWNS

La taille et le poids imposants de Dexter ne sont pas une contrainte pour Laura, qui cherchait un chat atypique. Mission réussie puisque ce dernier ne passe généralement pas inaperçu quand sa maîtresse l’emmène chez le vétérinaire.