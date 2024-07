Ce comportement très courant chez les chats et les chiens peut être le signe d'un problème de santé

D’un naturel très joueur, les jeunes chats et les jeunes chiens s'amusent parfois à courir après leur queue. Si ce comportement peut nous faire sourire, il peut cependant révéler un problème de santé chez votre animal de compagnie, surtout à l’âge adulte.

Lorsque votre animal de compagnie, qu’il soit un chat ou un chien, joue avec sa queue, on a tendance à penser qu’il est tout simplement en train de s’amuser. Pour les jeunes chiens et les jeunes chats, c’est un comportement rien de plus normal. Cependant, s’il adopte ce comportement à l’âge adulte, c’est plus inquiétant.

En effet, il faut surtout savoir distinguer le comportement de l’animal qui s’amuse et le comportement d’un animal qui panique comme l’explique Jessica Zoccoli, docteure-vétérinaire, auprès de Géo :

“Lorsqu’il y a un problème de santé sous-jancet, le comportement est assez intense et surtout, il est soudain. Un chien ou un chat qui n’aura jamais, ou très peu, fait ça au cours de sa vie, va se mettre à tourner sur lui-même plusieurs fois par jour”.

Crédit photo : iStock

Un comportement signe d’un problème médical ?

En effet, si un chien ou un chat adulte se met à chercher constamment sa queue, cela peut être le signe d’un problème médical. La cause la plus fréquente est le grattage lié aux puces puisque la zone préférentielle de grattage se situe à la base de la queue, dans la zone lombaire.

L’autre cause principale est l’inflammation des glandes anales, qui sont situées de chaque côté de l’anus. En cas d’inflammation, la douleur est semblable à celle d’une hémorroïde, ce qui est très inconfortable pour l’animal.

Par ailleurs, cette attitude peut également être le signe d’un trouble comportemental. Quand le chien ou le chat tourne sur lui-même, dans un sens comme dans l’autre, on appelle ça le “spinning” ou le tournis. Ou ça peut être le “tail chaising” (chasse de queue) ! Ces deux comportements répétitifs, voire obsessionnels, comparables au TOC chez les humains.

Crédit photo : iStock

Comment prévenir et distinguer ce type de comportement ? Cela peut être la conséquence d’un manque de stimulation, d’un manque de sécurité (quand le maître n’est pas là par exemple) ou un stress global dû à une surstimulation (quand il est perturbé par la présence d’un autre animal ou d’un humain qui ne respecte pas les limites).

Lorsque vous voyez votre animal en train de jouer avec sa queue, appelez-le pour voir s’il abandonne son petit jeu pour se stimuler avec vous. S’il insiste dans cette attitude,c’est qu’il répond déjà à un stimulus qui ne lui plaît pas. Dans ce cas-là, il faut donc consulter un vétérinaire pour déceler le problème médical sous-jacent.