Cette Australienne a construit un magnifique enclos extérieur pour ses 11 chats, le résultat est impressionnant

En Australie, une femme fait construire un énorme terrain de jeux pour ses onze chats. Une structure impressionnante qui a remporté un franc succès sur les réseaux sociaux.

C’est bien connu : nos amis les chats adorent explorer le monde qui les entoure. Et ce n’est pas Kelly Dinham, une Australienne originaire de Melbourne, qui oserait dire le contraire. La raison ? Cette jeune femme possède onze chats.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière fait très attention à leur bien-être. C’est pour cette raison qu’elle a fait construire un immense catio dans son jardin, rapporte le site spécialisé Woopets. Vous l’ignorez peut-être, mais un catio est un enclos extérieur qui permet aux félins de sortir en toute sécurité.

Crédit Photo : Kelly Dinham / Instagram

Dans une vidéo publiée sur Tiktok le 25 mars dernier, Kelly Dinham fait visiter l’importante structure à sa communauté. Elle explique que le catio a été construit sur mesure pour les onze boules de poils.

Comme vous pouvez le voir sur les images, les matous se baladent sur un sol en terre battue. L’enclos est rattaché à la maison et est entièrement fermé. Les chats pourront bientôt profiter d’un grand nombre d’installations : «Nous devons encore ajouter beaucoup d’étagères et de tours d’escalade», a expliqué Kelly Dinham.

Un paradis pour chats

Avis à tous les propriétaires de chats : les enclos équipés d’installations présentent de nombreux avantages, selon la SPCA de la Colombie-Britannique.

«Les chats sont conçus pour sauter, se tenir en équilibre sur de minces rebords et grimper sur tout et n’importe quoi», a déclaré l’organisation. De plus, le catio protège les chats des prédateurs, des maladies ou encore des accidents.

Sans réelle surprise, la publication de Kelly Dinham est devenue virale. Elle a récolté plus de 778 000 vues et plus de 500 commentaires. Et l’Australienne a reçu de nombreuses réactions positives :

«WOW le meilleur catio que j’ai jamais vu», «De la terre et de l’herbe et un accès à la nature. Quel merveilleux travail (…)», «Vraiment le meilleur catio que j’ai vu. Je ne peux que rêver d’avoir un jour un catio comme celui-là», peut-on lire parmi les réactions.