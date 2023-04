Cette femelle orang-outan apprend à allaiter en regardant une gardienne de zoo allaiter son enfant

Rencontrant des difficultés à allaiter, une femelle orang-outan a enfin réussi après avoir observé une gardienne de zoo faire de même avec son enfant.

Au Metro Richmond Zoo, situé dans l’État de Virgine, se trouve Zoé, une femelle orang-outan qui a été le centre de l’attention ces derniers jours. En effet, Zoé découvre la maternité après avoir mis au monde un jeune bébé mais les employés du zoo ont remarqué qu’elle rencontrait des difficultés à l’allaiter.

D’après le zoo, ces difficultés pourraient provenir du fait que Zoé a été orpheline à neuf mois, et donc qu’elle n’a pas eu cette chance d’être allaitée quand elle était bébé.

Pour remédier à cela, le zoo a demandé à une gardienne de zoo, Whitlee Turner, qui venait d’avoir son second enfant, de lui montrer comment faire. Ainsi, la gardienne de zoo a passé quelques temps en présence de Zoé, à allaiter son propre enfant devant l’orang-outan pour celle-ci l’imite.

“Tout le temps, elle n’a cessé de me regarder avec curiosité”

Et autant dire que la démonstration a été un succès puisque moins de 24 heures après, Zoe réussissait à allaiter son enfant toute seule : “Avec mon soutien-gorge baissé, j’ai assez exagéré le geste quand je l’ai mis pour qu’elle puisse voir que le bébé va ici. Pendant tout ce temps, je lui parlais et je lui montrais du doigt, le bébé et les seins. Tout le temps, elle n’a cessé de me regarder avec curiosité” confie Whitlee Turner.

Le zoo a aussi expliqué que même avant la naissance du bébé orang-outan, ils avaient placé une télé dans l’enclos de Zoé, diffusant des vidéos d’autres mères orang-outan en train d’accoucher et de prendre soin de leurs bébés.

Finalement, il a fallu une démonstration humaine, plus réelle, pour que Zoé adopte les bons gestes maternels vis-à-vis de son nouveau-né.