Des chimpanzés filmés en train de “prendre l'apéro” intriguent les chercheurs

En Guinée-Bissau, un groupe de chimpanzés a été filmé en train de partager des fruits fermentés et alcoolisés. Un comportement qui suscité beaucoup de curiosité au sein de la communauté scientifique.

Les singes ont-ils un goût prononcé pour l’alcool ? C’est la question qui se lit sur les lèvres de nombreux experts après plusieurs observations de chimpanzés consommant des fruits fermentés contenant de l’alcool. En effet, dans le parc national de Cantanhez, en Guinée-Bissau, un groupe de chimpanzés a été filmé en train de partager socialement ces fruits fermentés et alcoolisés, comme s’ils prenaient l’apéro.

Crédit photo : Current Biology

Ce lundi 21 avril, des scientifiques de l’université d’Exeter, témoins de la scène, ont publié une étude sur le sujet dans la revue Current Biology. Ce comportement des primates n’est pas une première puisqu’il a été observé pour la première fois en 2015. Cependant, les chercheurs se demandent si cette consommation d’alcool s’inscrit dans le même objectif social que chez les humains.

“Chez les humains, nous savons que boire de l’alcool libère de la dopamine et des endorphines, ce qui provoque un sentiment de bonheur et de détente. Nous savons aussi que partager de l’alcool, notamment à travers des traditions comme l’apéritif, aide à former et renforcer des liens sociaux”