Provoqués par des influenceurs, les singes du temple Angkor sèment la terreur

Au Cambodge, les responsables du site d’Angkor Vat ont constaté un changement de comportement des singes, qui se mettent à attaquer les touristes et dégrader les lieux. Un changement d’attitude constaté depuis que des YouTubeurs ont pris la mauvaise habitude de nourrir les primates.

Les influenceurs infuencent-ils également les singes ? C’est ce que pensent les responsables du site cambodgien d’Angkor Vat, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Outre ses vestiges de l’empire khmer, attirant plus d’un million de visiteurs en 2024, le site est aussi célèbre pour être occupé par des macaques qui ne craignent pas la présence humaine.

Cependant, il semblerait que les singes aient changé de comportement depuis plusieurs semaines, comme l’ont indiqué les responsables du site le 5 janvier dernier. Selon eux, les primates sont devenus beaucoup plus agressifs envers les touristes, notamment en les mordant, mais aussi vis-à-vis des lieux puisqu’ils dégradent les temples et les panneaux d’information.

"En plus de mordre des visiteurs, ils grimpent et font tomber des pierres, ce qui détruit les temples"

Crédit photo : iStock

L’organisme public chargé de la gestion du site, Apsara, invite les visiteurs à se tenir à distance des groupes de macaques, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs.

Les Youtubeurs pointés du doigt

Toujours selon Apsara, le changement de comportement des singes aurait été causé par les interactions avec les êtres humains, en particulier celles et ceux qui filment leur rencontre afin de les publier sur internet.

L’organisme a alors dénoncé les YouTubeurs et autres influenceurs des réseaux sociaux qui ont la mauvaise manie de nourrir les singes. Désormais, les macaques mordent les touristes, volent de la nourriture et dégradent le site. Par ailleurs, la presse locale rapporte que certains influenceurs se sont même mis en scène en train de violenter les macaques.

Crédit photo : iStock

Pour le moment, les responsables de la gestion du site touristique sont à la recherche d’une “solution appropriée” qui permettrait de protéger les temples et les touristes des exactions des singes, sans toutefois les expulser car ils en sont une partie intégrante.

L’année dernière, le ministre de l’Agriculture du Cambodge avait annoncé un projet de recensement des singes dans des zones publiques du pays pour identifier et déplacer ceux constituant un danger pour les êtres humains.