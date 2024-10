Cette race de chat mutante fait fureur sur les réseaux sociaux, un phénomène qui inquiète les défenseurs du bien-être animal

Au Royaume-Uni, les chats «bully» ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Une tendance qui inquiète les défenseurs du bien-être animal. Explications.

Cela n’aura échappé à personne : certains animaux de compagnie sont victimes des réseaux sociaux à cause de traits physiques atypiques.

Récemment, une nouvelle race de chat est devenue tendance sur TikTok et Instagram : les chats dits «bully».

Élevé pour ressembler aux chiens American Bully XL, ce chat sans poils est reconnaissable grâce à sa peau plissée et ses courtes pattes.

Un chat Bully. Crédit Photo : Saul Ramirez / Instagram

Originaire des États-Unis, ce félin est le résultat d’un élevage mutant, nous apprend le site Atlantico. Le chat bully est issu d’un croisement entre un chat de race munchkin (pour les pattes) et un Sphinx (pour l’absence de fourrure).

Depuis quelques mois, ces boules de poils pas comme les autres sont élevées au Royaume-Uni, au grand dam des défenseurs du bien-être animal.

Un chat Sphynx. Crédit Photo : iStock

Un phénomène dangereux pour le chat bully

Comme le rapporte le site LADbible, deux associations britanniques de protection animale, la RSPCA et la Naturewatch Foundation, ont dénoncé ces pratiques d’élevage jugées cruelles et problématiques.

«Il est choquant de voir que ces pauvres chats commencent à apparaître au Royaume-Uni. Ces dernières années, nous avons assisté à des pratiques d'élevage de plus en plus extrêmes dans le monde canin, et il semble que des personnes sans scrupules s'intéressent désormais à l'exploitation des chats de la même manière, tout cela dans un souci d'avidité et de popularité sur les réseaux sociaux. Les chat bully sont une catastrophe pour le bien-être des animaux qui se déroule sous nos yeux et ce type d'élevage est tout simplement cruel», a indiqué un porte-parole de la Fondation Naturewatch.

De son côté, la RSPCA rappelle que ces animaux souffrent de graves problèmes de santé à cause des mutations.

Par exemple, l’absence de poils provoque des infections respiratoires et cutanées. De plus, l’absence de fourrure peut aussi entraîner des coups de soleil et des cancers de la peau.

L’association Cats Protection explique que «les pattes des chats Munchkin sont un défaut génétique qui peut entraîner des douleurs articulaires et des problèmes de mobilité». Enfin, les chats bully vivent moins longtemps que les autres chats.

Un chat Munchkin. Crédit Photo : iStock

Dans un communiqué, la RSPCA pointe du doigt ce phénomène et invite les propriétaires à adopter un chat dans le besoin, plutôt que d'acheter cette race mutante.